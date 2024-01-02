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02 января 2024, 22:33 |
430
0

ВИДЕО. Безус оформил ассист и помог Омонии набрать три очка

Украинец вышел в стартовом составе

02 января 2024, 22:33 |
430
0
ВИДЕО. Безус оформил ассист и помог Омонии набрать три очка
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Безус

2 декабря состоялся матч 17-го тура чемпионата Кипра между командами «Омония» и «АЕЛ». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Украинский футболист «Омонии» Роман Безус вышел в стартовом составе и принял участие в первом забитом мяче. Безус успешно выполнил подачу со штрафного, где нашел голову Йоанниса Кусулоса, который отправил мяч в ворота.

Безус провел 69 минут на поле и был заменен.

Сейчас «Омония» занимает 3-е место в таблице первенства с 35 очками.

Чемпионат Кипра. 2 января. 17-й тур

Аммония – АЕЛ – 3:1

Голы: Кусулос, 26, Лоизу, 39, 47 – Медоевич, 89.

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АЕЛ Лимасол Омония Роман Безус чемпионат Кипра по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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