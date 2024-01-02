ВИДЕО. Безус оформил ассист и помог Омонии набрать три очка
Украинец вышел в стартовом составе
2 декабря состоялся матч 17-го тура чемпионата Кипра между командами «Омония» и «АЕЛ». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Украинский футболист «Омонии» Роман Безус вышел в стартовом составе и принял участие в первом забитом мяче. Безус успешно выполнил подачу со штрафного, где нашел голову Йоанниса Кусулоса, который отправил мяч в ворота.
Безус провел 69 минут на поле и был заменен.
Сейчас «Омония» занимает 3-е место в таблице первенства с 35 очками.
Чемпионат Кипра. 2 января. 17-й тур
Аммония – АЕЛ – 3:1
Голы: Кусулос, 26, Лоизу, 39, 47 – Медоевич, 89.
Full Time ⏱ #MD17 #OMOAEL #OMONOIA #H75TORY pic.twitter.com/c9cD1cJLQG— OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) January 2, 2024
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