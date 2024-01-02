Анчелотти продлил контракт с Реалом при условии, что ему подпишут Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти продлил контракт с королевским клубом при условии, что ему подпишут французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает испанское издание Fichajes.

Итальянский специалист четко дал понять президенту «сливочных» Флорентино Пересу, что 25-летняя звезда мирового футбола чрезвычайно важна для повышения уровня нападения команды.

В этом сезоне на счету Килиана Мбаппе 22 матча во всех турнирах, в которых он отметился 21 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Его контракт с «ПСЖ» действует до лета 2024 года.