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  4. Анчелотти продлил контракт с Реалом при условии, что ему подпишут Мбаппе
Испания
02 января 2024, 22:04 |
309
0

Анчелотти продлил контракт с Реалом при условии, что ему подпишут Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» ожидает нападающего «ПСЖ»

02 января 2024, 22:04 |
309
0
Анчелотти продлил контракт с Реалом при условии, что ему подпишут Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти продлил контракт с королевским клубом при условии, что ему подпишут французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает испанское издание Fichajes.

Итальянский специалист четко дал понять президенту «сливочных» Флорентино Пересу, что 25-летняя звезда мирового футбола чрезвычайно важна для повышения уровня нападения команды.

В этом сезоне на счету Килиана Мбаппе 22 матча во всех турнирах, в которых он отметился 21 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Его контракт с «ПСЖ» действует до лета 2024 года.

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид ПСЖ Карло Анчелотти трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Источник Fichajes.net
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