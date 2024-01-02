Бавария может подписать лучшего бомбардира Штутгарта
Гвинеец Серу Гирасси заинтересовал чемпиона Германии
Мюнхенская «Бавария» может подписать лучшего бомбардира «Штутгарта» Серу Гирасси. Форвард сборной Гвинеи попал в шорт-лист мюнхенцев, однако из-за участия игрока в Кубке африканских наций «Бавария» исключает трансфер Гирасси в зимнее трансферное окно.
По данным источника, боссы «Баварии» готовы выплатить отступные в размере 20 миллионов евро за Гирасси летом.
Отметим, что ранее одним из открытий нынешнего сезона Бундеслиги интересовались сразу несколько европейских клубов – «Милан», «МЮ», «Тоттенхэм», «Вест Хэм», «Фулхем». Ранее Фабрицио Романо сообщал, что в январе 2024 года в контракте Гирасси начнет действовать клаусула в размере 17,5 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Серу Гирасси сыграл 14 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 1 голевую передачу. Больше забил только Гарри Кейн из «Баварии» – 21 гол.
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