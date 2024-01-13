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  4. Экс-игрока НБА обвиняют в нескольких кражах в магазинах
Испания
13 января 2024, 01:11 |
56
0

Экс-игрока НБА обвиняют в нескольких кражах в магазинах

Райан Роллинз попал в передрягу

13 января 2024, 01:11 |
56
0
Экс-игрока НБА обвиняют в нескольких кражах в магазинах
The Athletic. Райан Роллинз

Бывший игрок «Голден Стэйт» и «Вашингтона» Райан Роллинз обвиняется в мелких кражах.

По информации The Athletic, 21-летнему баскетболисту предъявляют обвинения в 7 кражах из магазинов на сумму до 1000 долларов. Сообщается, что игрока привлекли в магазинах товары для дома и средства гигиены. Суд над игроком должен пройти в феврале.

Роллинз был задрафтован на драфте НБА в 2022 году. Игрок играл за «Голден Стэйт» и «Вашингтон», который недавно его отчислил.

Ранее украинцу Святославу Михайлюку покорился личный рекорд сезона по набранным очкам в сезоне.

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Голден Стэйт Уорриорз Вашингтон Уизардс НБА кража
Источник The Athletic
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