Экс-игрока НБА обвиняют в нескольких кражах в магазинах

Бывший игрок «Голден Стэйт» и «Вашингтона» Райан Роллинз обвиняется в мелких кражах.

По информации The Athletic, 21-летнему баскетболисту предъявляют обвинения в 7 кражах из магазинов на сумму до 1000 долларов. Сообщается, что игрока привлекли в магазинах товары для дома и средства гигиены. Суд над игроком должен пройти в феврале.

Роллинз был задрафтован на драфте НБА в 2022 году. Игрок играл за «Голден Стэйт» и «Вашингтон», который недавно его отчислил.

Ранее украинцу Святославу Михайлюку покорился личный рекорд сезона по набранным очкам в сезоне.