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  4. Намек на чемпионство? Кривбасс опубликовал фото с игроками Лестера
Украина. Премьер лига
02 января 2024, 21:15 |
815
1

Намек на чемпионство? Кривбасс опубликовал фото с игроками Лестера

В настоящее время криворожская команда лидирует в УПЛ

02 января 2024, 21:15 |
815
1
Намек на чемпионство? Кривбасс опубликовал фото с игроками Лестера
ФК Кривбасс

«Кривбасс» в официальном Instagram-аккаунте опубликовал фотографию игроков английского «Лестера», подписав сообщение тремя эмодзи: «⌛😏🙏».

Скорее всего, такой публикацией клуб хотел сравнить свою историю с сенсационным чемпионством «Лестера» в Английской Премьер-лиге сезона 2015/16. Тогда «лисы» подходили к сезону в качестве претендента на вылет, но сумели завоевать золотые медали чемпионата.

По такому же курсу движется «Кривбасс», который возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиге, набрав 34 очка в 17 матчах.

Самым популярным комментарием под публикацией стала шутка: «Подписываем Варди зимой?»

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Кривбасс Кривой Рог Лестер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Кривбасс
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Swed
Кривбасс ближе к Вольфсбургу - 2008-2009.
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