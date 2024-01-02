Намек на чемпионство? Кривбасс опубликовал фото с игроками Лестера

«Кривбасс» в официальном Instagram-аккаунте опубликовал фотографию игроков английского «Лестера», подписав сообщение тремя эмодзи: «⌛😏🙏».

Скорее всего, такой публикацией клуб хотел сравнить свою историю с сенсационным чемпионством «Лестера» в Английской Премьер-лиге сезона 2015/16. Тогда «лисы» подходили к сезону в качестве претендента на вылет, но сумели завоевать золотые медали чемпионата.

По такому же курсу движется «Кривбасс», который возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиге, набрав 34 очка в 17 матчах.

Самым популярным комментарием под публикацией стала шутка: «Подписываем Варди зимой?»