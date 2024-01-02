Киченок/Коллинс – Кудерметова/Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда в Брисбене
3 января украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия) в парном разряде.
Во втором раунде украинка и Даниэль Коллинс из США сыграют против Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой. Встреча состоится 6-м запуском после матча Костюк / Бабош – Букша / Панова. Ориентировочное время начала поединка – 11:30 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Се Шувэй / Мертенс – Миннен / Уотсон.
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