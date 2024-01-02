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WTA
02 января 2024, 20:58 |
114
0

Киченок/Коллинс – Кудерметова/Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда в Брисбене

02 января 2024, 20:58 |
114
0
Киченок/Коллинс – Кудерметова/Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open. Надежда Киченок и Даниэль Коллинс

3 января украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия) в парном разряде.

Во втором раунде украинка и Даниэль Коллинс из США сыграют против Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой. Встреча состоится 6-м запуском после матча Костюк / Бабош – Букша / Панова. Ориентировочное время начала поединка – 11:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Се Шувэй / Мертенс – Миннен / Уотсон.

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Надежда Киченок Даниэль Коллинс Вероника Кудерметова Людмила Самсонова WTA Брисбен смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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