ВАКУЛКО: «Виталий Вернидуб – лучший тренер Украины после Лобановского»

Полузащитник «Кривбасса» Юрий Вакулко ответил на 10 футбольных вопросов.

– Лучший игрок всех времен?

– Лионель Месси.

– Самый крутой неукраинский клуб?

– «Барселона».

– Тренер номер один в мире?

– Пеп Гвардиола.

– Топовый стадион, на котором приходилось играть?

– Стадион «Шеффилд Юнайтед» («Бремолл Лейн»).

– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

– Маттейс де Лигт.

– Любимая книга или фильм о футболе?

– Фильм «Хулиганы Зеленой улицы».

– Лучшее восстановление после матча?

– Посидеть на базе в комнате с партнерами по команде.

– Топовый клуб Независимой Украины?

– ФК «Днепр».

– Ваша футбольная мечта?

– Играть в еврокубках каждый год.

– Лучший тренер Украины после Лобановского?

– Виталий Вернидуб.