ВАКУЛКО: «Виталий Вернидуб – лучший тренер Украины после Лобановского»
Полузащитник «Кривбасса» ответил на 10 футбольных вопросов
Полузащитник «Кривбасса» Юрий Вакулко ответил на 10 футбольных вопросов.
– Лучший игрок всех времен?
– Лионель Месси.
– Самый крутой неукраинский клуб?
– «Барселона».
– Тренер номер один в мире?
– Пеп Гвардиола.
– Топовый стадион, на котором приходилось играть?
– Стадион «Шеффилд Юнайтед» («Бремолл Лейн»).
– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?
– Маттейс де Лигт.
– Любимая книга или фильм о футболе?
– Фильм «Хулиганы Зеленой улицы».
– Лучшее восстановление после матча?
– Посидеть на базе в комнате с партнерами по команде.
– Топовый клуб Независимой Украины?
– ФК «Днепр».
– Ваша футбольная мечта?
– Играть в еврокубках каждый год.
– Лучший тренер Украины после Лобановского?
– Виталий Вернидуб.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Крупный турнир пройдет в Швеции
Марусяк и Калиниченко успешно выступили в первый день в Инсбруке