Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВАКУЛКО: «Виталий Вернидуб – лучший тренер Украины после Лобановского»
Украина. Премьер лига
02 января 2024, 20:57 |
433
3

ВАКУЛКО: «Виталий Вернидуб – лучший тренер Украины после Лобановского»

Полузащитник «Кривбасса» ответил на 10 футбольных вопросов

02 января 2024, 20:57 |
433
3
ВАКУЛКО: «Виталий Вернидуб – лучший тренер Украины после Лобановского»
ФК Кривбасс. Юрий Вакулко

Полузащитник «Кривбасса» Юрий Вакулко ответил на 10 футбольных вопросов.

– Лучший игрок всех времен?

– Лионель Месси.

– Самый крутой неукраинский клуб?

– «Барселона».

– Тренер номер один в мире?

– Пеп Гвардиола.

– Топовый стадион, на котором приходилось играть?

– Стадион «Шеффилд Юнайтед» («Бремолл Лейн»).

– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

– Маттейс де Лигт.

– Любимая книга или фильм о футболе?

– Фильм «Хулиганы Зеленой улицы».

– Лучшее восстановление после матча?

– Посидеть на базе в комнате с партнерами по команде.

– Топовый клуб Независимой Украины?

– ФК «Днепр».

– Ваша футбольная мечта?

– Играть в еврокубках каждый год.

– Лучший тренер Украины после Лобановского?

– Виталий Вернидуб.

По теме:
Намек на чемпионство? Кривбасс опубликовал фото с игроками Лестера
Главный тренер Жироны прокомментировал слухи о продаже лидера клуба
Оболонь ищет спарринг-партнеров на 31 января и 17 февраля
Юрий Вакулко Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Лионель Месси Барселона Жузеп Гвардиола Шеффилд Юнайтед Маттейс де Лигт Виталий Вернидуб Валерий Лобановский
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 02 января 2024, 09:49 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Крупный турнир пройдет в Швеции

Впервые два украинца прошли квалификацию на этапе Турне четырех трамплинов
Зимние виды | 02 января 2024, 16:16 4
Впервые два украинца прошли квалификацию на этапе Турне четырех трамплинов
Впервые два украинца прошли квалификацию на этапе Турне четырех трамплинов

Марусяк и Калиниченко успешно выступили в первый день в Инсбруке

Главный тренер Ювентуса мечтает о трансфере Судакова
Футбол | 02.01.2024, 18:56
Главный тренер Ювентуса мечтает о трансфере Судакова
Главный тренер Ювентуса мечтает о трансфере Судакова
Свитолина обыграла экс-первую ракетку на старте турнира WTA 250 в Окленде
Теннис | 02.01.2024, 08:05
Свитолина обыграла экс-первую ракетку на старте турнира WTA 250 в Окленде
Свитолина обыграла экс-первую ракетку на старте турнира WTA 250 в Окленде
Ливерпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч
Футбол | 02.01.2024, 00:23
Ливерпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч
Ливерпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
симон петлюра
Это его дело он так считает . А при Кучеревском он не играл. И это было при союзе конц лагерей .
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Oleksandr Melnychuk
після відповіді  "ФК Дніпро" міг сказати - Кучеревський... а так, виходить, що лизнув)
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Русин забил первый гол в составе Сандерленда
ВИДЕО. Русин забил первый гол в составе Сандерленда
01.01.2024, 15:25 7
Футбол
Буффон предложил увеличить размер ворот: «Голкиперы стали крупнее»
Буффон предложил увеличить размер ворот: «Голкиперы стали крупнее»
31.12.2023, 18:44 13
Футбол
Барселона готовится сменить наставника. Известен кандидат
Барселона готовится сменить наставника. Известен кандидат
02.01.2024, 10:01
Баскетбол
В Испании назвали стартового вратаря Реал на следующий матч Ла Лиги
В Испании назвали стартового вратаря Реал на следующий матч Ла Лиги
01.01.2024, 14:37 5
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Чехия обыграла Швейцарию, финиш группы B
Молодежный ЧМ по хоккею. Чехия обыграла Швейцарию, финиш группы B
31.12.2023, 20:27
Хоккей
Анчелотти выбрал вратаря Реала на следующий матч и сделал важное заявление
Анчелотти выбрал вратаря Реала на следующий матч и сделал важное заявление
02.01.2024, 14:19 12
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Канада отправила Германию в матч за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Канада отправила Германию в матч за выживание
31.12.2023, 23:03
Хоккей
Проблема не в Зинченко. Арсенал неожиданно проиграл Фулхэму
Проблема не в Зинченко. Арсенал неожиданно проиграл Фулхэму
31.12.2023, 17:56 94
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем