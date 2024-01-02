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WTA
02 января 2024, 20:20 | Обновлено 02 января 2024, 20:55
164
0

Костюк / Бабош – Букша / Панова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда в Брисбене

02 января 2024, 20:20 | Обновлено 02 января 2024, 20:55
164
0
Костюк / Бабош – Букша / Панова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

3 января украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия) в парном разряде.

Во втором раунде украинка и Тимеа Бабош из Венгрии сыграют против Кристины Букши из Испании и Александры Пановой. Встреча состоится 5-м запуском после матча Ходзуми / Наномия – Потапова / Сизикова. Ориентировочное время начала поединка – 10:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Като / Сутджиади – Крюгер / Стивенс.

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Марта Костюк Тимеа Бабош Кристина Букша Александра Панова WTA Брисбен смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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