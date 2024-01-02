Костюк / Бабош – Букша / Панова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда в Брисбене
3 января украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия) в парном разряде.
Во втором раунде украинка и Тимеа Бабош из Венгрии сыграют против Кристины Букши из Испании и Александры Пановой. Встреча состоится 5-м запуском после матча Ходзуми / Наномия – Потапова / Сизикова. Ориентировочное время начала поединка – 10:00 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Като / Сутджиади – Крюгер / Стивенс.
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