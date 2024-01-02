«Магуайр – пример для меня». Легенда итальянского футбола удивил фанатов

Центральный защитник берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи поделился мыслями относительно английского центрбека «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра:

«Для меня Гарри является примером. После всех атак, которые он пережил, он продолжает играть за «МЮ» и сборную Англии. Это показатель его ментального здоровья.

Он очень жесткий защитник. Его проблема была в том, что за него заплатили много денег.

Он показал, насколько он силен ментально, какие у него лидерские качества. Его личностные и интеллектуальные умения на ненормально высоком уровне».

Ранее сообщалось, что Леонардо Бонуччи может стать игроком итальянского «Дженоа».