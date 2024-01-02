«Магуайр – пример для меня». Легенда итальянского футбола удивил фанатов
Леонардо Бонуччи назвал главную проблему защитника «Манчестер Юнайтед»
Центральный защитник берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи поделился мыслями относительно английского центрбека «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра:
«Для меня Гарри является примером. После всех атак, которые он пережил, он продолжает играть за «МЮ» и сборную Англии. Это показатель его ментального здоровья.
Он очень жесткий защитник. Его проблема была в том, что за него заплатили много денег.
Он показал, насколько он силен ментально, какие у него лидерские качества. Его личностные и интеллектуальные умения на ненормально высоком уровне».
Ранее сообщалось, что Леонардо Бонуччи может стать игроком итальянского «Дженоа».
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