ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм продлил контракт с полузащитником

Сенегальский полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Пап Матар Сарр продлил контракт с командой, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение 21-летнего футболиста будет действовать до завершения сезона 2029/30.

В этом сезоне Пап Матар Сарр провел 19 матчей за «Тоттенхэм», отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Ранее «Тоттенхэм» продлил контракт с итальянским защитником Дестини Удоджи. Его трудовой договор также будет действовать до 2030 года.