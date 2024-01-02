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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм продлил контракт с полузащитником
Англия
02 января 2024, 18:45 |
181
1

ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм продлил контракт с полузащитником

Пап Матар Сарр подписал новое соглашение с лондонским клубом

02 января 2024, 18:45 |
181
1
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм продлил контракт с полузащитником
ФК Тоттенхэм. Пап Матар Сарр

Сенегальский полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Пап Матар Сарр продлил контракт с командой, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение 21-летнего футболиста будет действовать до завершения сезона 2029/30.

В этом сезоне Пап Матар Сарр провел 19 матчей за «Тоттенхэм», отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Ранее «Тоттенхэм» продлил контракт с итальянским защитником Дестини Удоджи. Его трудовой договор также будет действовать до 2030 года.

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Источник ФК Тоттенхэм
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Иван Качура
Дивно, що Гьойбег програв конкуренцію в центрі поля.
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