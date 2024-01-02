ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм продлил контракт с полузащитником
Пап Матар Сарр подписал новое соглашение с лондонским клубом
Сенегальский полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Пап Матар Сарр продлил контракт с командой, сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение 21-летнего футболиста будет действовать до завершения сезона 2029/30.
В этом сезоне Пап Матар Сарр провел 19 матчей за «Тоттенхэм», отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
Ранее «Тоттенхэм» продлил контракт с итальянским защитником Дестини Удоджи. Его трудовой договор также будет действовать до 2030 года.
Sarr man 💫 pic.twitter.com/4EbBUo2mVO— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 2, 2024
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