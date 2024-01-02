Алексис хочет остаться в Интере, у него осталось всего полгода контракта

35-летний форвард Алексис Санчес не намерен покидать миланский «Интер» нынешней зимой.

По информации известного инсайдера Николы Скиры, у возрастного футболиста были на руках предложения от клубов Турции, Бразилии и Саудовской Аравии, но чилиец намерен отработать свой контракт с «Интером» до его завершения летом 2024 года. При этом в планы «нери-адзурри» не входит продление соглашения с Алексисом.

Добавим, что в нынешнем сезоне Санчес провел за «Интер» 13 матчей в серии А и Лиге чемпионов, отличившись двумя забитыми мячами.