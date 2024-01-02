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  4. Алексис хочет остаться в Интере, у него осталось всего полгода контракта
Италия
02 января 2024, 18:29 |
124
0

Алексис хочет остаться в Интере, у него осталось всего полгода контракта

Миланский клуб не намерен продлевать контракт с возрастным форвардом

02 января 2024, 18:29 |
124
0
Алексис хочет остаться в Интере, у него осталось всего полгода контракта
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Санчес

35-летний форвард Алексис Санчес не намерен покидать миланский «Интер» нынешней зимой.

По информации известного инсайдера Николы Скиры, у возрастного футболиста были на руках предложения от клубов Турции, Бразилии и Саудовской Аравии, но чилиец намерен отработать свой контракт с «Интером» до его завершения летом 2024 года. При этом в планы «нери-адзурри» не входит продление соглашения с Алексисом.

Добавим, что в нынешнем сезоне Санчес провел за «Интер» 13 матчей в серии А и Лиге чемпионов, отличившись двумя забитыми мячами.

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Алексис Санчес Интер Милан Николо Скира Серия A Лига чемпионов чемпионат Италии по футболу трансферы Серии A
Источник Николо Скира
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