Карло Анчелотти подтвердил, что Реал не будет подписывать ЦЗ зимой
Главный тренер мадридского «Реала» опроверг слухи
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что королевский клуб не будет подписывать нового центрального защитника зимой:
«Я могу повторить это еще раз. «Реал» Мадрид не будет подписывать нового центрального защитника в январе».
Ранее в СМИ появлялись слухи об интересе со стороны «сливочных» к защитнику питерского «зенита» Роберту Ренану.
На данный момент «Реал» в своем составе имеет только 2 здоровых центральных защитников: Антонио Рюдигера и Начо. Давид Алаба и Эдер Милитао порвали крестообразные связки колена и не вернутся на поле до конца сезона 2023/24.
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