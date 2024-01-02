Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карло Анчелотти подтвердил, что Реал не будет подписывать ЦЗ зимой
Испания
02 января 2024, 18:30 |
450
1

Карло Анчелотти подтвердил, что Реал не будет подписывать ЦЗ зимой

Главный тренер мадридского «Реала» опроверг слухи

02 января 2024, 18:30 |
450
1
Карло Анчелотти подтвердил, что Реал не будет подписывать ЦЗ зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что королевский клуб не будет подписывать нового центрального защитника зимой:

«Я могу повторить это еще раз. «Реал» Мадрид не будет подписывать нового центрального защитника в январе».

Ранее в СМИ появлялись слухи об интересе со стороны «сливочных» к защитнику питерского «зенита» Роберту Ренану.

На данный момент «Реал» в своем составе имеет только 2 здоровых центральных защитников: Антонио Рюдигера и Начо. Давид Алаба и Эдер Милитао порвали крестообразные связки колена и не вернутся на поле до конца сезона 2023/24.

По теме:
Главный тренер Ювентуса мечтает о трансфере Судакова
Перес хочет видеть в Реале и Холанда, и Мбаппе
Главный тренер Жироны прокомментировал слухи о продаже лидера клуба
Карло Анчелотти Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Диого – идол Азии: культурный шок, тренировки с армией и другие диковинки
Футбол | 02 января 2024, 17:37 0
Диого – идол Азии: культурный шок, тренировки с армией и другие диковинки
Диого – идол Азии: культурный шок, тренировки с армией и другие диковинки

История бразильца, не сумевшего покорить Европу, но ставшего легендой в Таиланде и Малайзии

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 02 января 2024, 09:49 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Крупный турнир пройдет в Швеции

ФОТО. Сотни спасенных жизней. Динамо поблагодарило силы ПВО
Футбол | 02.01.2024, 12:30
ФОТО. Сотни спасенных жизней. Динамо поблагодарило силы ПВО
ФОТО. Сотни спасенных жизней. Динамо поблагодарило силы ПВО
Анчелотти выбрал вратаря Реала на следующий матч и сделал важное заявление
Футбол | 02.01.2024, 14:19
Анчелотти выбрал вратаря Реала на следующий матч и сделал важное заявление
Анчелотти выбрал вратаря Реала на следующий матч и сделал важное заявление
Украинская футболистка погибла с матерью во время обстрела Киева
Футбол | 01.01.2024, 20:59
Украинская футболистка погибла с матерью во время обстрела Киева
Украинская футболистка погибла с матерью во время обстрела Киева
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Матвієнко в розпачі😅🤫
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Молодежный ЧМ по хоккею. Чехия обыграла Швейцарию, финиш группы B
Молодежный ЧМ по хоккею. Чехия обыграла Швейцарию, финиш группы B
31.12.2023, 20:27
Хоккей
«Тренировать его не стану никогда». Анчелотти назвал любимый клуб детства
«Тренировать его не стану никогда». Анчелотти назвал любимый клуб детства
01.01.2024, 20:00 1
Футбол
ВИДЕО. Русин забил первый гол в составе Сандерленда
ВИДЕО. Русин забил первый гол в составе Сандерленда
01.01.2024, 15:25 7
Футбол
Буффон предложил увеличить размер ворот: «Голкиперы стали крупнее»
Буффон предложил увеличить размер ворот: «Голкиперы стали крупнее»
31.12.2023, 18:44 13
Футбол
Ливерпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч
Ливерпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч
02.01.2024, 00:23 6
Футбол
Стало известно, сколько Челси готов предложить Жироне за Довбика
Стало известно, сколько Челси готов предложить Жироне за Довбика
01.01.2024, 13:43 28
Футбол
ФОТО. Ястремская в откровенном платье поздравила всех с Новым годом
ФОТО. Ястремская в откровенном платье поздравила всех с Новым годом
31.12.2023, 16:00 17
Теннис
Молодежный ЧМ по хоккею. Известны все четвертьфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Известны все четвертьфинальные пары
01.01.2024, 00:10 5
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем