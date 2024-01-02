Карло Анчелотти подтвердил, что Реал не будет подписывать ЦЗ зимой

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что королевский клуб не будет подписывать нового центрального защитника зимой:

«Я могу повторить это еще раз. «Реал» Мадрид не будет подписывать нового центрального защитника в январе».

Ранее в СМИ появлялись слухи об интересе со стороны «сливочных» к защитнику питерского «зенита» Роберту Ренану.

На данный момент «Реал» в своем составе имеет только 2 здоровых центральных защитников: Антонио Рюдигера и Начо. Давид Алаба и Эдер Милитао порвали крестообразные связки колена и не вернутся на поле до конца сезона 2023/24.