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  4. МИЧЕЛ: «Реал, Барса и Атлетико созданы для чемпионства, Жирона – нет»
Испания
02 января 2024, 18:27 |
1083
1

МИЧЕЛ: «Реал, Барса и Атлетико созданы для чемпионства, Жирона – нет»

Главный тренер каталонцев поделился амбициями клуба

02 января 2024, 18:27 |
1083
1
МИЧЕЛ: «Реал, Барса и Атлетико созданы для чемпионства, Жирона – нет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел назвал цели куба на вторую половину чемпионата Испании по футболу.

«Реал», «Барселона» и мадридский «Атлетико» созданы для чемпионства в Испании, «Жирона» – нет. Чтобы претендовать на титул нам нужно провести удивительную вторую половину сезона и набрать в общей сложности 80-90 очков. Мы выполнили основную задачу – сохранили прописку в Ла Лиге и теперь можем побороться за еврокубки», – сказал Мичел.

Каталонский клуб завершил 2023 год на второй строчке турнирной таблицы испанской Ла Лиги с 45 очками, уступая только мадридскому «Реалу» по дополнительным показателям.

Следующий матч «Жирона» проведет уже завтра, 3 января жиронцы будут принимать на собственном поле мадридский «Атлетико».

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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Saar
Атлетіко теж ні.
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