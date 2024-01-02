МИЧЕЛ: «Реал, Барса и Атлетико созданы для чемпионства, Жирона – нет»

Главный тренер «Жироны» Мичел назвал цели куба на вторую половину чемпионата Испании по футболу.

«Реал», «Барселона» и мадридский «Атлетико» созданы для чемпионства в Испании, «Жирона» – нет. Чтобы претендовать на титул нам нужно провести удивительную вторую половину сезона и набрать в общей сложности 80-90 очков. Мы выполнили основную задачу – сохранили прописку в Ла Лиге и теперь можем побороться за еврокубки», – сказал Мичел.

Каталонский клуб завершил 2023 год на второй строчке турнирной таблицы испанской Ла Лиги с 45 очками, уступая только мадридскому «Реалу» по дополнительным показателям.

Следующий матч «Жирона» проведет уже завтра, 3 января жиронцы будут принимать на собственном поле мадридский «Атлетико».