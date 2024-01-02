Оболонь ищет спарринг-партнеров на 31 января и 17 февраля

Главный тренер футболистов «Оболони» Валерий Иващенко эксклюзивно для Sport.ua рассказал о планах подготовки подопечных к весенней части сезона:

- Поскольку изменилась дислокация команды на сборе в Турции (Лара вместо Белека), то и проведением контрольных поединков начали заниматься другие организаторы. Итак, 24 января померяемся силами с ФК «Малишева» (Косово), 27 – с чешским «Баником», 3 февраля – с «Ахалом» (Туркменистан), 7 – со «Шкупи» (Северная Македония), 10 – с «Кеге» (Дания). Еще уточняется соперник, с которым встретимся в Турции 31 января.

Возвращение домой запланировано на 13 февраля. Заключительный спарринг хотим провести в Киеве 17 февраля.

«Оболонь» начнет весеннюю часть сезона календарным матчем 18-го тура чемпионата УПЛ с одесским «Черноморцем», который состоится 24 февраля (базовая дата).