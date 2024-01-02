Главный тренер Жироны прокомментировал слухи о продаже лидера клуба
Мичел считает, что Алейш Гарсия не оставит команду
Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал слухи о продаже лидера клуба Алейша Гарсии в каталонскую «Барселону»:
«Я чувствую, что Алейш нас не покинет. Честно, мне будет больно, если он уйдет. Я говорю так не потому что он может перейти именно в «Барселону», а потому что мы можем потерять нашего ключевого игрока. Но, повторяю еще раз, я чувствую, что он останется».
В этом сезоне чемпионата Испании Алейш Гарсия провел 18 матчей, отметившись 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Ранее издание AS сообщало, что сумма отступных в его контракте составляет 20 миллионов евро.
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