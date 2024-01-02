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Испания
02 января 2024, 18:03 | Обновлено 02 января 2024, 18:04
1565
0

Главный тренер Жироны прокомментировал слухи о продаже лидера клуба

Мичел считает, что Алейш Гарсия не оставит команду

02 января 2024, 18:03 | Обновлено 02 января 2024, 18:04
1565
0
Главный тренер Жироны прокомментировал слухи о продаже лидера клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Алейш Гарсия

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал слухи о продаже лидера клуба Алейша Гарсии в каталонскую «Барселону»:

«Я чувствую, что Алейш нас не покинет. Честно, мне будет больно, если он уйдет. Я говорю так не потому что он может перейти именно в «Барселону», а потому что мы можем потерять нашего ключевого игрока. Но, повторяю еще раз, я чувствую, что он останется».

В этом сезоне чемпионата Испании Алейш Гарсия провел 18 матчей, отметившись 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Ранее издание AS сообщало, что сумма отступных в его контракте составляет 20 миллионов евро.

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Источник Фабрицио Романо
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