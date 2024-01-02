Ангелина Калинина – Клара Бюрель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга в Брисбене
3 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (№27 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).
Во втором раунде основы украинка сразится против француженки Клары Бюрель (№56 WTA). Встреча состоится 3-м запуском после матча Костюк – Касаткина. Ориентировочное время начала поединка – 06:00 по Киеву.
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Ранее Ангелина и Клара играли два раза, счет ничейный.
В следующем раунде победительница поединка сыграет против восьмой сеяной Виктории Азаренко (№23 WTA).
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