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  4. Стала известна первая соперница Калининой на турнире в Брисбене
WTA
02 января 2024, 16:36 |
231
0

Стала известна первая соперница Калининой на турнире в Брисбене

Ангелина начнет новый сезон матчем с третьей ракеткой Франции

02 января 2024, 16:36 |
231
0
Стала известна первая соперница Калининой на турнире в Брисбене
Getty Images/Global Images Ukraine. Клара Бюрель

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия) матчем против француженки Клары Бюрель (№56 WTA).

Представительница Франции в первом круге обыграла Зейнеп Сонмез из Турции (№163 WTA), которая стартовала в квалификации.

Брисбен. Первый круг
Клара Бюрель (Франция) – Зейнеп Сонмез (Турция) – 6:4, 6:2

Ранее Ангелина и Клара играли два раза, счет ничейный.

Отметим, что Калинина пропускала первый раунд из-за статуса сеяной.

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WTA Брисбен Ангелина Калинина Клара Бюрель Зейнеп Сонмез
Источник Sport.ua
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