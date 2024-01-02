Стала известна первая соперница Калининой на турнире в Брисбене

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия) матчем против француженки Клары Бюрель (№56 WTA).

Представительница Франции в первом круге обыграла Зейнеп Сонмез из Турции (№163 WTA), которая стартовала в квалификации.

Брисбен. Первый круг

Клара Бюрель (Франция) – Зейнеп Сонмез (Турция) – 6:4, 6:2

Ранее Ангелина и Клара играли два раза, счет ничейный.

Отметим, что Калинина пропускала первый раунд из-за статуса сеяной.