WTA02 января 2024, 16:36 |
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Стала известна первая соперница Калининой на турнире в Брисбене
Ангелина начнет новый сезон матчем с третьей ракеткой Франции
02 января 2024, 16:36 |
231
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия) матчем против француженки Клары Бюрель (№56 WTA).
Представительница Франции в первом круге обыграла Зейнеп Сонмез из Турции (№163 WTA), которая стартовала в квалификации.
Брисбен. Первый круг
Клара Бюрель (Франция) – Зейнеп Сонмез (Турция) – 6:4, 6:2
Ранее Ангелина и Клара играли два раза, счет ничейный.
Отметим, что Калинина пропускала первый раунд из-за статуса сеяной.
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