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  4. Марта Костюк – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
02 января 2024, 16:40 |
141
0

Марта Костюк – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга в Брисбене

02 января 2024, 16:40 |
141
0
Марта Костюк – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

3 января украинская теннисистка Марта Костюк (№38 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).

Во втором раунде основы украинка сразится против пятой сеяной Дарьи Касаткиной (№18 WTA). Встреча состоится 2-м запуском после матча Сэвилл – Потапова. Ориентировочное время начала поединка – 04:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет пятая встреча теннисисток, счет равный.

В следующем раунде победительница поединка сыграет против Магды Линетт (№22 WTA) или Кристины Букши (№61 WTA).

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Источник Sport.ua
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