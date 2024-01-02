Марта Костюк – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 января украинская теннисистка Марта Костюк (№38 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).

Во втором раунде основы украинка сразится против пятой сеяной Дарьи Касаткиной (№18 WTA). Встреча состоится 2-м запуском после матча Сэвилл – Потапова. Ориентировочное время начала поединка – 04:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет пятая встреча теннисисток, счет равный.

В следующем раунде победительница поединка сыграет против Магды Линетт (№22 WTA) или Кристины Букши (№61 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА