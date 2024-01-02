Марта Костюк – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга в Брисбене
3 января украинская теннисистка Марта Костюк (№38 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).
Во втором раунде основы украинка сразится против пятой сеяной Дарьи Касаткиной (№18 WTA). Встреча состоится 2-м запуском после матча Сэвилл – Потапова. Ориентировочное время начала поединка – 04:30 по Киеву.
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Это будет пятая встреча теннисисток, счет равный.
В следующем раунде победительница поединка сыграет против Магды Линетт (№22 WTA) или Кристины Букши (№61 WTA).
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