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Англия
02 января 2024, 17:07 |
744
3

Арсенал из-за травмы Зинченко может вернуть из аренды защитника

Киран Тирни не стал важным игроком «Реал Сосьедада»

02 января 2024, 17:07 |
744
3
Арсенал из-за травмы Зинченко может вернуть из аренды защитника
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» может вернуть из аренды шотландского левого защитника Кирана Тирни, выступающего за «Реал Сосьедад». Об этом сообщает британское издание Daily Express.

Такое решение могут принять из-за травмы основного левого защитника команды Александра Зинченко. Напомним, украинец пропустил матч против «Фулхэма» из-за дискомфорта в икроножной мышце. Спортивный врач Дмитрий Бабелюк считает, что футболист может пропустить около 8 недель.

В этом сезоне Киран Тирни сыграл 10 матчей за «Реал Сосьедад», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

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Киран Тирни Александр Зинченко Арсенал Лондон Реал Сосьедад аренда игрока трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Daily Express
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Комментарии 3
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anacreon
У них є Ківіор і Томіясу. Нащо їм Тірні, якого тільки позбавилися тому, що нічого не показував.
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Octopus
Новый уровень новостей. Трансфер, основанный на постановке диагноза по интернету неким бабелюком.
Между прочим Киран Тирни вернулся после травмы в 1,5 месяца и в декабре провел 4 матча в старте за Сосьедад.
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