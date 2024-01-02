Арсенал из-за травмы Зинченко может вернуть из аренды защитника
Киран Тирни не стал важным игроком «Реал Сосьедада»
Лондонский «Арсенал» может вернуть из аренды шотландского левого защитника Кирана Тирни, выступающего за «Реал Сосьедад». Об этом сообщает британское издание Daily Express.
Такое решение могут принять из-за травмы основного левого защитника команды Александра Зинченко. Напомним, украинец пропустил матч против «Фулхэма» из-за дискомфорта в икроножной мышце. Спортивный врач Дмитрий Бабелюк считает, что футболист может пропустить около 8 недель.
В этом сезоне Киран Тирни сыграл 10 матчей за «Реал Сосьедад», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
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Между прочим Киран Тирни вернулся после травмы в 1,5 месяца и в декабре провел 4 матча в старте за Сосьедад.