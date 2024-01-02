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Франция
02 января 2024, 16:17 | Обновлено 02 января 2024, 16:21
655
0

ПСЖ подпишет новый контракт с футболистом-вундеркиндом

Заир-Эмери, начиная с сезона-2022/2023, провел за парижан уже 50 матчей

02 января 2024, 16:17 | Обновлено 02 января 2024, 16:21
655
0
ПСЖ подпишет новый контракт с футболистом-вундеркиндом
Getty Images/Global Images Ukraine. Варрен Заир-Эмери

Французский ПСЖ согласовал новый контракт с 17-летним Варреном Заир-Эмери.

Как утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, детали соглашения с воспитанником клуба уже обсуждены и контракт подписан еще в начале декабря. Правда, о нем будет официально объявлено и он вступит в силу, лишь когда Варрену исполнится 18 лет – то есть, 8 марта 2024 года.

Добавим, что Заир-Эмери дебютировал в первой команде ПСЖ в начале сезона-2022/2023. На данный момент в активе футболиста, еще не достигшего совершеннолетия, 50 матчей во всех турнирах за парижан и пять забитых мячей. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 млн евро.

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Варрен Заир-Эмери Фабрицио Романо продление контракта ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Источник Фабрицио Романо
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