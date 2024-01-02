ПСЖ подпишет новый контракт с футболистом-вундеркиндом
Заир-Эмери, начиная с сезона-2022/2023, провел за парижан уже 50 матчей
Французский ПСЖ согласовал новый контракт с 17-летним Варреном Заир-Эмери.
Как утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, детали соглашения с воспитанником клуба уже обсуждены и контракт подписан еще в начале декабря. Правда, о нем будет официально объявлено и он вступит в силу, лишь когда Варрену исполнится 18 лет – то есть, 8 марта 2024 года.
Добавим, что Заир-Эмери дебютировал в первой команде ПСЖ в начале сезона-2022/2023. На данный момент в активе футболиста, еще не достигшего совершеннолетия, 50 матчей во всех турнирах за парижан и пять забитых мячей. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 млн евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 2 января в 22:00 по Киеву
Раздевалка «сливочных» поддерживает Андрея Лунина