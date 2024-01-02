Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-футболист сборной Англии может стать одноклубником Миколенко
Англия
02 января 2024, 15:45 | Обновлено 02 января 2024, 15:46
226
0

Экс-футболист сборной Англии может стать одноклубником Миколенко

С лета 2023-го Джесси Лингард пребывает в статусе свободного агента

02 января 2024, 15:45 | Обновлено 02 января 2024, 15:46
226
0
Экс-футболист сборной Англии может стать одноклубником Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Джесси Лингард

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэма» и сборной Англии Джесси Лингард в скором времени может стать игроком «Эвертона».

Полузащитник пребывает в статусе свободного агента с тех пор, как летом 2023-го покинул «Ноттингем Форрест», после чего не смог нигде трудоустроиться. «Ириски» готовы предложить Джесси краткосрочный полугодичный контракт – до конца сезона-2023/2024.

Напомним, что на данный момент «Эвертон», имея 16 очков в активе (с учетом снятых 10 баллов с клуба), занимает 17-е место в турнирной таблице, всего на один балл опережая идущий в зоне вылета «Лутон». Что касается Лингарда, то 31-летний полузащитник сыграл за свою карьеру 182 матча в Премьер-лиге, в которых забил 29 мячей и отдал 17 результативных передач.

По теме:
РУНИ: «Мне потребуется время, чтобы пройти через эту неудачу»
Ливерпуль и Манчестер Юнайтед поспорят за лидера Баварии
Названы саудовские клубы, которые претендуют на трансфер Варана
Джесси Лингард Эвертон Виталий Миколенко чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Вест Хэм
Источник talkSPORT
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ливерпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч
Футбол | 02 января 2024, 00:23 4
Ливерпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч
Ливерпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч

По созданным моментам красные могли забить Ньюкаслу 7 или 8 мячей

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 02 января 2024, 09:49 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Крупный турнир пройдет в Швеции

Тимур ТУТЕРОВ: «К Русину отношусь, как к старшему брату»
Футбол | 02.01.2024, 11:56
Тимур ТУТЕРОВ: «К Русину отношусь, как к старшему брату»
Тимур ТУТЕРОВ: «К Русину отношусь, как к старшему брату»
Алексей ГАЙ: «Говорят, что я – сепаратист. Это не так, я люблю Украину»
Футбол | 02.01.2024, 10:11
Алексей ГАЙ: «Говорят, что я – сепаратист. Это не так, я люблю Украину»
Алексей ГАЙ: «Говорят, что я – сепаратист. Это не так, я люблю Украину»
ФОТО. Важный символ для Украины. Свитолина показала новую татуировку
Теннис | 01.01.2024, 14:41
ФОТО. Важный символ для Украины. Свитолина показала новую татуировку
ФОТО. Важный символ для Украины. Свитолина показала новую татуировку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Испании назвали стартового вратаря Реал на следующий матч Ла Лиги
В Испании назвали стартового вратаря Реал на следующий матч Ла Лиги
01.01.2024, 14:37 4
Футбол
ВИДЕО. Русин забил первый гол в составе Сандерленда
ВИДЕО. Русин забил первый гол в составе Сандерленда
01.01.2024, 15:25 7
Футбол
Проблема не в Зинченко. Арсенал неожиданно проиграл Фулхэму
Проблема не в Зинченко. Арсенал неожиданно проиграл Фулхэму
31.12.2023, 17:56 94
Футбол
Анчелотти спросил у игроков Реала мнение о вратарях. Ответ удивил
Анчелотти спросил у игроков Реала мнение о вратарях. Ответ удивил
01.01.2024, 18:27 14
Футбол
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
01.01.2024, 11:25 79
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Известны все четвертьфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Известны все четвертьфинальные пары
01.01.2024, 00:10 5
Хоккей
Молодежный ЧМ. Швеция и Финляндия выдали яркий матч с камбеками и буллитами
Молодежный ЧМ. Швеция и Финляндия выдали яркий матч с камбеками и буллитами
31.12.2023, 18:30
Хоккей
Двукратная чемпионка Уимблдона в новогоднюю ночь сообщила, что станет мамой
Двукратная чемпионка Уимблдона в новогоднюю ночь сообщила, что станет мамой
01.01.2024, 01:27 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем