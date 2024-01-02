Экс-футболист сборной Англии может стать одноклубником Миколенко

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэма» и сборной Англии Джесси Лингард в скором времени может стать игроком «Эвертона».

Полузащитник пребывает в статусе свободного агента с тех пор, как летом 2023-го покинул «Ноттингем Форрест», после чего не смог нигде трудоустроиться. «Ириски» готовы предложить Джесси краткосрочный полугодичный контракт – до конца сезона-2023/2024.

Напомним, что на данный момент «Эвертон», имея 16 очков в активе (с учетом снятых 10 баллов с клуба), занимает 17-е место в турнирной таблице, всего на один балл опережая идущий в зоне вылета «Лутон». Что касается Лингарда, то 31-летний полузащитник сыграл за свою карьеру 182 матча в Премьер-лиге, в которых забил 29 мячей и отдал 17 результативных передач.