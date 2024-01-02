Диего Симеоне ответил на вопрос о слабости Жироны
Главный тренер «Атлетико» Мадрид затруднился назвать слабое место команды Мичела
Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне ответил на вопросы журналистов накануне матча 19-го тура Ла Лиги против «Жироны».
– Какой Вы видите «Жирону»?
– «Жирона» проводит чрезвычайный сезон. С их статистикой можно стать чемпионами. Их тренер имеет четкие идеи и группу футболистов, которые его понимают. Они атакуют большим количеством людей, что позволяет им создать иллюзию о стремлении к максимуму. Реальность такова, как вы видите: великолепная команда, молодая, свежая, уверенная.
– В чем слабость «Жироны»?
– Мы будем стараться перевести игру туда, где мы сможем нанести им урон. Они хорошо работают в нижнем блоке, что позволяет выбегать в контратаки. У них хороший прессинг, они проводят замечательный сезон. «Жирона» несомненно займет место в топ-4 и будет играть в Лиге чемпионов.
Матч «Жирона» – «Атлетико» состоится 3 января в 22:30 по киевскому времени. Ранее Мичел рассказал, сможет ли Виктор Цыганков принять участие в этой игре.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Назарий отличился в матче против «Престона»
Украинец продолжает восстанавливаться от травмы