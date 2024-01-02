Диего Симеоне ответил на вопрос о слабости Жироны

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне ответил на вопросы журналистов накануне матча 19-го тура Ла Лиги против «Жироны».

– Какой Вы видите «Жирону»?

– «Жирона» проводит чрезвычайный сезон. С их статистикой можно стать чемпионами. Их тренер имеет четкие идеи и группу футболистов, которые его понимают. Они атакуют большим количеством людей, что позволяет им создать иллюзию о стремлении к максимуму. Реальность такова, как вы видите: великолепная команда, молодая, свежая, уверенная.

– В чем слабость «Жироны»?

– Мы будем стараться перевести игру туда, где мы сможем нанести им урон. Они хорошо работают в нижнем блоке, что позволяет выбегать в контратаки. У них хороший прессинг, они проводят замечательный сезон. «Жирона» несомненно займет место в топ-4 и будет играть в Лиге чемпионов.

Матч «Жирона» – «Атлетико» состоится 3 января в 22:30 по киевскому времени. Ранее Мичел рассказал, сможет ли Виктор Цыганков принять участие в этой игре.