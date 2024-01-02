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  4. «Мы были подавлены». Филиппов оценил старт сезона в исполнении Днепра-1
Украина. Премьер лига
02 января 2024, 15:03 |
187
0

«Мы были подавлены». Филиппов оценил старт сезона в исполнении Днепра-1

Нападающий днепровской команды назвал самый трудный момент кампании

02 января 2024, 15:03 |
187
0
«Мы были подавлены». Филиппов оценил старт сезона в исполнении Днепра-1
СК Днепр-1. Александр Филиппов

Нападающий «Днепра-1» Александр Филиппов назвал самый сложный и лучший моменты сезона 2023/24.

– Какой матч первой части разочаровал больше всего?
– Не назову один. Но это отрезок времени, когда мы были психологически подавлены – это еврокубки и матчи чемпионата – первые 3-4 тура. Этот период давался очень тяжело. И команде, и каждому в отдельности было тяжело показывать свои лучшие качества. Но со временем мы начали действовать лучше.

– А какой принес наибольшее удовольствие?
– Тоже не назову один. Нам удалось победить и «Шахтер», и «Динамо». Это всегда очень положительные эмоции. Это были тяжелые матчи, но мы показали характер и действовали как настоящая команда.

– Какая цель на сезон стоит перед командой?
– У такой команды как «Днепр-1» всегда должны стоять максимальные задачи. Не будем загадывать наперед, но посмотрим в конце сезона, что у нас получилось. Будем готовиться хорошо к каждой игре – создавать моменты и радовать болельщиков и самих себя хорошей игрой.

– Какие планы у команды на начало Нового года? Когда выходите из отпуска и как будете готовиться ко второй части сезона?
– 15 января мы собираемся в Днепре, пару дней на медтесты и отправляемся на сборы в Турцию.

После первой половины сезона «Днепр-1» занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 34 очка в 17 турах чемпионата.

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чемпионат Украины по футболу Александр Филиппов Днепр-1 Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ-ТВ
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