Украина. Премьер лига02 января 2024, 13:51 |
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Оболонь покинул полузащитник, команда планирует усилиться тремя новичками
Киевляне выйдут из отпуска 8 января
02 января 2024, 13:51 |
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Как стало известно Sport.ua, цвета «Оболони» больше не будет защищать 21-летний полузащитник Владислав Мухаматгалеев.
По информации нашего источника, «пивовары» в ближайшее время рассчитывают укрепить свои ряды тремя новичками на позиции в обороне, полузащите и нападении.
Вернутся подопечные Валерия Иващенко из отпуска 8 января, а еще через десять дней транзитом через Кишинев отправятся на сбор в Турцию.
Пока что «Оболонь» занимает 13 место в чемпионате УПЛ, набрав 14 очков.
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