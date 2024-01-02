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  4. Оболонь покинул полузащитник, команда планирует усилиться тремя новичками
Украина. Премьер лига
02 января 2024, 13:51 |
262
0

Оболонь покинул полузащитник, команда планирует усилиться тремя новичками

Киевляне выйдут из отпуска 8 января

02 января 2024, 13:51 |
262
0
Оболонь покинул полузащитник, команда планирует усилиться тремя новичками
ФК Оболонь. Валерий Иващенко

Как стало известно Sport.ua, цвета «Оболони» больше не будет защищать 21-летний полузащитник Владислав Мухаматгалеев.

По информации нашего источника, «пивовары» в ближайшее время рассчитывают укрепить свои ряды тремя новичками на позиции в обороне, полузащите и нападении.

Вернутся подопечные Валерия Иващенко из отпуска 8 января, а еще через десять дней транзитом через Кишинев отправятся на сбор в Турцию.

Пока что «Оболонь» занимает 13 место в чемпионате УПЛ, набрав 14 очков.

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Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы расторжение контракта Валерий Иващенко инсайд
Источник Sport.ua
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