Оболонь покинул полузащитник, команда планирует усилиться тремя новичками

Как стало известно Sport.ua, цвета «Оболони» больше не будет защищать 21-летний полузащитник Владислав Мухаматгалеев.

По информации нашего источника, «пивовары» в ближайшее время рассчитывают укрепить свои ряды тремя новичками на позиции в обороне, полузащите и нападении.

Вернутся подопечные Валерия Иващенко из отпуска 8 января, а еще через десять дней транзитом через Кишинев отправятся на сбор в Турцию.

Пока что «Оболонь» занимает 13 место в чемпионате УПЛ, набрав 14 очков.