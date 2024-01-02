Доминик Тим – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 января состоится матч 1/16 финала хардового турнира АТР 250 в Брисбене (Австралия).

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль (Испания, ATP 672), который не играл с Открытого чемпионата Австралии 2023, проведет поединок против Доминика Тима (Австрия, ATP 98). Встреча состоится на стадионе Pat Rafter Arena. Ориентировочное время начала матча – 11:00 по Киеву.

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Это будет 16-я встреча теннисистов. Рафа выиграл 9 очных поединков.

В 1/32 финала турнира в Брисбене победитель матча сыграет против Аслана Карацева или Джейсона Кублера.

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