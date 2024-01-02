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  4. Источник: Кривбасс близок к подписанию лидера Миная
Украина. Премьер лига
02 января 2024, 10:52 |
679
1

Источник: Кривбасс близок к подписанию лидера Миная

Егор Твердохлеб может оказаться в составе одного из лидеров УПЛ

02 января 2024, 10:52 |
679
1
Источник: Кривбасс близок к подписанию лидера Миная
ФК Минай. Егор Твердохлеб (справа)

Первым зимним новичком «Кривбасса» может стать полузащитник «Миная» Егор Твердохлеб. Сообщается, что 23-летний игрок близок к переходу в команду Юрия Вернидуба.

Клуб хотел приобрести Твердохлеба еще летом, но договориться не удалось. Кроме того, была информация об интересе к хавбеку со стороны «Руха» и польской «Лехии».

«Минай» ранее оценивал Егора в 300-400 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Твердохлеб провел 15 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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Минай Кривбасс Кривой Рог Егор Твердохлеб Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Источник ТаТоТаке
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AndiM
Цікаво а де недоведучий гагаріна та недодепутат юзік беруть десятки мільйонів доларів на утримання команди? Щось я не чув що вони великі бізнесмени  . Всім зрозуміло що щєля фінансує кривбас за рахунок українців та армії .
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