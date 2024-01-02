Источник: Кривбасс близок к подписанию лидера Миная

Первым зимним новичком «Кривбасса» может стать полузащитник «Миная» Егор Твердохлеб. Сообщается, что 23-летний игрок близок к переходу в команду Юрия Вернидуба.

Клуб хотел приобрести Твердохлеба еще летом, но договориться не удалось. Кроме того, была информация об интересе к хавбеку со стороны «Руха» и польской «Лехии».

«Минай» ранее оценивал Егора в 300-400 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Твердохлеб провел 15 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.