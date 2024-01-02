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Украина. Премьер лига
02 января 2024, 10:28 | Обновлено 02 января 2024, 10:31
471
1

«Вечно первый». Суркис поздравил Шовковского с днем рождения

2 января тренер Динамо празднует день рождения

02 января 2024, 10:28 | Обновлено 02 января 2024, 10:31
471
1
«Вечно первый». Суркис поздравил Шовковского с днем рождения
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Президент «Динамо» Игорь Суркис поздравил тренера киевлян и легенду клуба Александра Шовковского с 49 днем рождения, который экс-вратарь команды отмечает 2 января.

«Наверное, не только в Украине, но и во всем европейском и мировом футболе трудно найти более верного и преданного клубу игрока, чем киевлянин Александр Шовковский. Ваша фамилия, биография, мастерство и достижения неразрывно связаны с киевским «Динамо».

«Вечно первый Александр Шовковский» – в этом словосочетании ваши победы, блестящие сейвы, огромное количество рекордов, призвание капитана и лидера, болельщицкая любовь и уважение. Вы всегда были настоящим лидером и авторитетом коллектива. Во время карьеры Вы уверенно и решительно вели партнеров к новым свершениям, демонстрируя примеры трудолюбия, целеустремленности и последовательности. Уже в качестве главного тренера Вы своим примером, профессионализмом и ответственностью побуждаете футболистов к развитию и полной самоотдаче.

Искренне ценю вашу преданность клубу, патриотизм в самом широком понимании этого понятия, спортивное рыцарство и любовь к футболу, своей команде, своему городу и своей стране. В этот праздничный день желаю вам мира, спокойствия, безопасности, возвращения к привычной жизни без сирен, тревог и взрывов. А также крепкого здоровья, семейного уюта, согласия, благополучия и исполнения мечтаний», – отметил Суркис.

Шовковский в ноябре заменил Мирчу Луческу в должности тренера, а уже в декабре лишился статуса исполняющего обязанности наставника.

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Динамо Киев Александр Шовковский Игорь Суркис Украинская Премьер-лига
Источник ФК Динамо Киев
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Игорь Нестеренко
Суркісня така собі сєпарня! підлеглі Медведчука зараз займаються капітуляцією
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