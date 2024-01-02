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Украина. Премьер лига
02 января 2024, 10:11 | Обновлено 02 января 2024, 10:51
2295
10

Алексей ГАЙ: «Говорят, что я – сепаратист. Это не так, я люблю Украину»

Бывший футболист объяснил ситуацию

02 января 2024, 10:11 | Обновлено 02 января 2024, 10:51
2295
10
Алексей ГАЙ: «Говорят, что я – сепаратист. Это не так, я люблю Украину»
ФК Шахтер. Алексей Гай

Экс-полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Алексей Гай ранее попадал в скандалы из-за того, что играл в россии после 2014 года, а также отказывался назвать россию агрессором.

Бывший игрок объяснил ситуацию.

– Болельщики не могут простить вам выступления в россии после 2014 года и ваше скандальное интервью, где вы не называли россию агрессором. Что вы можете ответить сейчас?

– Обо мне говорят очень много вещей, которые со мной не связаны, например, что я сепаратист и тому подобное. Это не имеет ничего общего с моими мыслями и взглядами. Я остался в Украине, живу здесь со своей семьей и люблю нашу страну. Я мог остаться в россии, но после окончания контракта с Кубанью вернулся на родину, потому что свое будущее увязываю исключительно с Украиной.

– Сожалеете ли вы сейчас о периоде в Кубани?

– Если бы я знал, что все так случится, и россия на нас нападет, то ни в коем случае не поехал бы туда. Но в тот момент у меня не было других вариантов продолжения карьеры, а я очень хотел играть в футбол. Безусловно, лучше было поехать играть, например, в Турцию или Польшу, но, к сожалению, предложений из этих стран не поступало.

– Как сильно изменилось ваше мировоззрение, если брать ваше интервью пятилетней давности?

– Мое мировоззрение полностью изменилось. Я очень ошибался в то время и искренне прошу у всех прощения за мои слова. В 2018 году я не замечал очевидных вещей.

– Каких именно?

– Что Украина еще с 2014 года ведет войну против агрессора. Что именно россия начала раздувать сепаратистские беспорядки на Донбассе, с которых началась война. Также я допустил ошибку, что после 24 февраля ни разу публично не высказывался.

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Источник Украинский футбол
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Nostradamus
Сєпар! Сєпар! Льоша Гай! 
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+2
DK1961
На воре шапка горит
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+2
Falko
Щось в мене чуйка, що його на роботу нікуди не беруть. Доводиться із себе щось вичавлювати.
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+1
Vadum Hrynchuk
Ти сепаратист
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+1
Remark
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+1
Диванний Експерт
Медаль герою!!
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0
Рональд Рейган
 Цьому йолопу пояснювали, але воно вперлось рогом і все. А зараз сепаром бути не модно.
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-1
Sauron
Покаявся - і добре.
Нам потрібні такі люди для швидкої деокупації Донбасу
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-2
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