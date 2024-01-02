ВИДЕО. Первая победа за 4 месяца. Как Свитолина закрыла чемпионку АО 2018
Элина выиграла у Каролин Возняцки в 1/16 финала турнира в Окленде
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 25) выиграла у Каролин Возняцки (Дания, WTA 256) в 1/16 финала хардового турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).
Это была 6-я встреча теннисисток. Свитолина выиграла у Каро пятый очный поединок.
Для Элины эта победа стала первой за 4 месяца. В конце августа 2023 года украинка выиграла у Анастасии Павлюченковой в 1/32 финала US Open, а затем уступила Джессике Пегуле. После американского мейджора Свитолина взяла паузу в выступлениях из-за травмы голеностопа.
Отметим, что Возняцки является экс-первой ракеткой мира и победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису 2023.
Во 2-м раунде турнира в Окленде Эли сыграет против победительницы матча Габриэла Рузе (Румыния, WTA 134) – Эмма Радукану (Великобритания, WTA 301).
Видеообзор матча Каролин Возняцки – Элина Свитолина – 0:2 (4:6, 3:6)
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