ВИДЕО. Первая победа за 4 месяца. Как Свитолина закрыла чемпионку АО 2018

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 25) выиграла у Каролин Возняцки (Дания, WTA 256) в 1/16 финала хардового турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

Это была 6-я встреча теннисисток. Свитолина выиграла у Каро пятый очный поединок.

Для Элины эта победа стала первой за 4 месяца. В конце августа 2023 года украинка выиграла у Анастасии Павлюченковой в 1/32 финала US Open, а затем уступила Джессике Пегуле. После американского мейджора Свитолина взяла паузу в выступлениях из-за травмы голеностопа.

Отметим, что Возняцки является экс-первой ракеткой мира и победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису 2023.

Во 2-м раунде турнира в Окленде Эли сыграет против победительницы матча Габриэла Рузе (Румыния, WTA 134) – Эмма Радукану (Великобритания, WTA 301).

Видеообзор матча Каролин Возняцки – Элина Свитолина – 0:2 (4:6, 3:6)