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  4. ВИДЕО. Первая победа за 4 месяца. Как Свитолина закрыла чемпионку АО 2018
WTA
02 января 2024, 08:47 |
794
0

ВИДЕО. Первая победа за 4 месяца. Как Свитолина закрыла чемпионку АО 2018

Элина выиграла у Каролин Возняцки в 1/16 финала турнира в Окленде

02 января 2024, 08:47 |
794
0
ВИДЕО. Первая победа за 4 месяца. Как Свитолина закрыла чемпионку АО 2018
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 25) выиграла у Каролин Возняцки (Дания, WTA 256) в 1/16 финала хардового турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

Это была 6-я встреча теннисисток. Свитолина выиграла у Каро пятый очный поединок.

Для Элины эта победа стала первой за 4 месяца. В конце августа 2023 года украинка выиграла у Анастасии Павлюченковой в 1/32 финала US Open, а затем уступила Джессике Пегуле. После американского мейджора Свитолина взяла паузу в выступлениях из-за травмы голеностопа.

Отметим, что Возняцки является экс-первой ракеткой мира и победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису 2023.

Во 2-м раунде турнира в Окленде Эли сыграет против победительницы матча Габриэла Рузе (Румыния, WTA 134) – Эмма Радукану (Великобритания, WTA 301).

Видеообзор матча Каролин Возняцки – Элина Свитолина – 0:2 (4:6, 3:6)

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Элина Свитолина – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
видео Элина Свитолина Каролин Возняцки WTA Окленд
Источник Sport.ua
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