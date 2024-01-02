Другие новости02 января 2024, 02:59 | Обновлено 02 января 2024, 03:00
13
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 января
Важные события во всех видах спорта
02 января 2024, 02:59 | Обновлено 02 января 2024, 03:00
13
0
Во вторник, 2 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
18:00 Хетафе – Райо Вальекано
20:15 Реал Сосьедад – Алавес
21:30 Вест Хэм – Брайтон
22:30 Валенсия – Вильярреал
ТЕННИС
05:00 Каролин Возняцки – Элина Свитолина
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 января 2024, 20:18 2
«Матрасники» подпишут англичанина Гринвуда, которого хотели каталонцы
Футбол | 01 января 2024, 21:40 0
1 января в 22:00 на Энфилде пройдет матч 20-го тура Английской Премьер-лиги
Теннис | 01.01.2024, 14:41
Хоккей | 01.01.2024, 15:30
Футбол | 01.01.2024, 11:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.01.2024, 01:27 3
01.01.2024, 13:43 26
01.01.2024, 15:25 7
01.01.2024, 00:10 5
31.12.2023, 10:28
31.12.2023, 17:56 94
01.01.2024, 20:59 8
31.12.2023, 15:25 12