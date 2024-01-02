ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 января

Во вторник, 2 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

18:00 Хетафе – Райо Вальекано

2.51 – 3.09 – 3.42

20:15 Реал Сосьедад – Алавес

1.61 – 4.03 – 6.94

21:30 Вест Хэм – Брайтон

2.56 – 3.76 – 2.79

22:30 Валенсия – Вильярреал

2.30 – 3.58 – 3.31

ТЕННИС

05:00 Каролин Возняцки – Элина Свитолина

2.28 – 1.64