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02 января 2024, 02:59 | Обновлено 02 января 2024, 03:00
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0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 января

Важные события во всех видах спорта

02 января 2024, 02:59 | Обновлено 02 января 2024, 03:00
13
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Во вторник, 2 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

18:00 Хетафе – Райо Вальекано

Favbet 2.51 – 3.09 – 3.42

20:15 Реал Сосьедад – Алавес

Favbet 1.61 – 4.03 – 6.94

21:30 Вест Хэм – Брайтон

Favbet 2.56 – 3.76 – 2.79

22:30 Валенсия – Вильярреал

Favbet 2.30 – 3.58 – 3.31

ТЕННИС

05:00 Каролин Возняцки – Элина Свитолина

Favbet 2.28 – 1.64

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Источник Sport.ua
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