ФОТО. Главная поддержка Цыганкова. Виктор отпраздновал Новый год с семьей
Лидер «Жироны» провел время с женой и сыном
26-летний полузащитник испанской «Жироны» Виктор Цыганков вместе с супругой Романой и их первенцем встретили Новый 2024 год.
Соответствующими фотографиями украинец поделился в своем инстаграме, поздравив подписчиков с Новым годом.
Цыганков пропустил два последних матча из-за травмирования. Украинец уже восстановился от повреждения и тренируется в общей группе каталонской команды. У Виктора есть все шансы принять участие в следующем матче в Ла Лиге.
Следующий матч «Жирона» проведет уже в среду, 3 января жиронцы будут принимать на собственном поле мадридский «Атлетико».
ФОТО. Главная поддержка Цыганкова. Виктор отпраздновал Новый год с семьей
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