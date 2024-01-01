26-летний полузащитник испанской «Жироны» Виктор Цыганков вместе с супругой Романой и их первенцем встретили Новый 2024 год.

Соответствующими фотографиями украинец поделился в своем инстаграме, поздравив подписчиков с Новым годом.

Цыганков пропустил два последних матча из-за травмирования. Украинец уже восстановился от повреждения и тренируется в общей группе каталонской команды. У Виктора есть все шансы принять участие в следующем матче в Ла Лиге.

Следующий матч «Жирона» проведет уже в среду, 3 января жиронцы будут принимать на собственном поле мадридский «Атлетико».

ФОТО. Главная поддержка Цыганкова. Виктор отпраздновал Новый год с семьей