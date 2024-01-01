Украинская футболистка погибла с матерью во время обстрела Киева
Виктория Котлярова играла за Спартак Чернигов, Атекс Киев и Ятрань Умань
29 декабря в Киеве в результате вражеского обстрела рашистов погибла бывшая футболистка Виктория Котлярова (Черновол) вместе с матерью Людмилой.
27-летняя Виктория выступала за Спартак (Чернигов), Атекс (Киев) и Ятрань (Умань).
В Киеве из-под завалов спасатели деблокировали 23 погибших в результате ракетной атаки рф 29 декабря. По информации Нацполиции, пострадали 35 человек.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям: «В Шевченковском районе Киева спасатели деблокировали из-под завалов 23 человека, погибших во время ракетной атаки россиян 29 декабря. 8 человек спасены».
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