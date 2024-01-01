Болгарский защитник отказался переходить в Кривбасс из-за войны
Мартин Паскалев останется в «Локомотиве» из Пловдива
Болгарский защитник Мартин Паскалев отказался переходить из «Локомотива» Пловдив в криворожский «Кривбасс».
Предложение от лидера УПЛ поступило после того, как менеджеры криворожан лично наблюдали за 22-летним болгарским игроком.
«Кривбасс» планирует побороться за награды в УПЛ, поэтому защитник «Локомотива» рассматривался для усиления конкуренции в обороне.
Однако Мартин Паскалев отказался переходить в «Кривбасс» из-за войны в Украине.
В текущем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах. Контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года.
Тransfermarkt оценивает трансферную стоимость болгарского футболиста в 600 тысяч евро.
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