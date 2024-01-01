Болгарский защитник отказался переходить в Кривбасс из-за войны

Болгарский защитник Мартин Паскалев отказался переходить из «Локомотива» Пловдив в криворожский «Кривбасс».

Предложение от лидера УПЛ поступило после того, как менеджеры криворожан лично наблюдали за 22-летним болгарским игроком.

«Кривбасс» планирует побороться за награды в УПЛ, поэтому защитник «Локомотива» рассматривался для усиления конкуренции в обороне.

Однако Мартин Паскалев отказался переходить в «Кривбасс» из-за войны в Украине.

В текущем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах. Контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года.

Тransfermarkt оценивает трансферную стоимость болгарского футболиста в 600 тысяч евро.