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Украина. Премьер лига
01 января 2024, 20:19 | Обновлено 01 января 2024, 20:23
589
1

Болгарский защитник отказался переходить в Кривбасс из-за войны

Мартин Паскалев останется в «Локомотиве» из Пловдива

01 января 2024, 20:19 | Обновлено 01 января 2024, 20:23
589
1
Болгарский защитник отказался переходить в Кривбасс из-за войны
Sportal.bg

Болгарский защитник Мартин Паскалев отказался переходить из «Локомотива» Пловдив в криворожский «Кривбасс».

Предложение от лидера УПЛ поступило после того, как менеджеры криворожан лично наблюдали за 22-летним болгарским игроком.

«Кривбасс» планирует побороться за награды в УПЛ, поэтому защитник «Локомотива» рассматривался для усиления конкуренции в обороне.

Однако Мартин Паскалев отказался переходить в «Кривбасс» из-за войны в Украине.

В текущем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах. Контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года.

Тransfermarkt оценивает трансферную стоимость болгарского футболиста в 600 тысяч евро.

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Кривбасс Кривой Рог Локомотив Пловдив трансферы УПЛ трансферы
Источник Sportal.bg
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Комментарии 1
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ALKOSruLKA
Йому не могли включити по тєлєку новини з раБсєї ?   ....війни нема, просто сво....
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