ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 января

В понедельник, 1 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00. Ливерпуль – Ньюкасл

1.44 – 5.30 – 6.90

БАСКЕТБОЛ

22:00. Нью-Йорк Никс – Миннесота Тимбервулвз

1.97 – 1.87

ХОККЕЙ

22:00. Сиэтл Кракен – Вегас Голден Найтс

2.81 – 4.20 – 2.24