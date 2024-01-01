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01 января 2024, 19:10 | Обновлено 01 января 2024, 19:11
137
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 января

Важные события во всех видах спорта

01 января 2024, 19:10 | Обновлено 01 января 2024, 19:11
137
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

В понедельник, 1 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00. Ливерпуль – Ньюкасл

Favbet 1.44 – 5.30 – 6.90

БАСКЕТБОЛ

22:00. Нью-Йорк Никс – Миннесота Тимбервулвз

Favbet 1.97 – 1.87

ХОККЕЙ

22:00. Сиэтл Кракен – Вегас Голден Найтс

Favbet 2.81 – 4.20 – 2.24

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Источник Sport.ua
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