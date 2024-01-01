Другие новости01 января 2024, 19:10 | Обновлено 01 января 2024, 19:11
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 января
Важные события во всех видах спорта
01 января 2024, 19:10 | Обновлено 01 января 2024, 19:11
137
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В понедельник, 1 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
22:00. Ливерпуль – Ньюкасл
БАСКЕТБОЛ
22:00. Нью-Йорк Никс – Миннесота Тимбервулвз
ХОККЕЙ
22:00. Сиэтл Кракен – Вегас Голден Найтс
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