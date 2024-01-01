Рейтинг ATP. Сачко, Марченко и Крутых сохранили позиции

ATP выпустила первую редакцию мирового рейтинга в 2024 году.

В первой десятке обошлось без изменений.

Топ-10 рейтинга ATP

Лучшие украинские теннисисты или остались на своих местах, или совсем немного потеряли.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP