ATP01 января 2024, 18:59 | Обновлено 01 января 2024, 19:02
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Рейтинг ATP. Сачко, Марченко и Крутых сохранили позиции
В первой десятке обошлось без изменений
01 января 2024, 18:59 | Обновлено 01 января 2024, 19:02
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ATP выпустила первую редакцию мирового рейтинга в 2024 году.
В первой десятке обошлось без изменений.
Топ-10 рейтинга ATP
Лучшие украинские теннисисты или остались на своих местах, или совсем немного потеряли.
Десять лучших украинцев в рейтинге ATP
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