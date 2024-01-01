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ATP
01 января 2024, 18:59 | Обновлено 01 января 2024, 19:02
59
0

Рейтинг ATP. Сачко, Марченко и Крутых сохранили позиции

В первой десятке обошлось без изменений

01 января 2024, 18:59 | Обновлено 01 января 2024, 19:02
59
0
Рейтинг ATP. Сачко, Марченко и Крутых сохранили позиции
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

ATP выпустила первую редакцию мирового рейтинга в 2024 году.

В первой десятке обошлось без изменений.

Топ-10 рейтинга ATP

Лучшие украинские теннисисты или остались на своих местах, или совсем немного потеряли.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

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Илья Марченко рейтинг ATP Вадим Урсу Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Владислав Орлов Виталий Сачко Александр Брайнин Карлос Алькарас (теннисист)
Источник Sport.ua
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