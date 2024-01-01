Виталий Сачко – Марк-Андреа Хюслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 января украинский теннисист Виталий Сачко (№169 АТР) продолжит выступления на турнире АТР 250 в Гонконге.

В первом круге основы украинец, который преодолел квалификацию, сыграет с Марком-Андреа Хюслером из Швейцарии (№194 АТР), который также начинал в отборе. Встеча состоится вторым запуском после матча Броди – Качин. Ориентировочное время начала поединка – 09:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисисты между собой не играли.

В следующем раунде победитель встречи сразится против Борны Гойо (№72 АТР) или Артура Фиса (№36 АТР).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА