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  4. Виталий Сачко – Марк-Андреа Хюслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
01 января 2024, 18:32 |
90
0

Виталий Сачко – Марк-Андреа Хюслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите матч первого круга на турнире в Гонконге

01 января 2024, 18:32 |
90
0
Виталий Сачко – Марк-Андреа Хюслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

2 января украинский теннисист Виталий Сачко (№169 АТР) продолжит выступления на турнире АТР 250 в Гонконге.

В первом круге основы украинец, который преодолел квалификацию, сыграет с Марком-Андреа Хюслером из Швейцарии (№194 АТР), который также начинал в отборе. Встеча состоится вторым запуском после матча Броди – Качин. Ориентировочное время начала поединка – 09:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисисты между собой не играли.

В следующем раунде победитель встречи сразится против Борны Гойо (№72 АТР) или Артура Фиса (№36 АТР).

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Источник Sport.ua
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