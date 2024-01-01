Дарья Снигур – Осеан Доден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 января украинская теннисистка Дарья Снигур (№134 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Канберре (Австралия).

В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против третьей сеяной Осеан Доден из Франции (№94 WTA). Встреча состоится 3-м запуском после матча Париссас Диас – Наеф. Ориентировочное время начала поединка – 04:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча теннисисток, первую выиграла француженка.

В следующем раунде поебдительницы матча сыграет против Эрики Андреевой (№111 WTA) или Ребекки Марино (№173 WTA).

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