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WTA
01 января 2024, 18:05 | Обновлено 01 января 2024, 18:06
198
0

Дарья Снигур – Осеан Доден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Канберре

01 января 2024, 18:05 | Обновлено 01 января 2024, 18:06
198
0
Дарья Снигур – Осеан Доден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Дарья Снигур

2 января украинская теннисистка Дарья Снигур (№134 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Канберре (Австралия).

В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против третьей сеяной Осеан Доден из Франции (№94 WTA). Встреча состоится 3-м запуском после матча Париссас Диас – Наеф. Ориентировочное время начала поединка – 04:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча теннисисток, первую выиграла француженка.

В следующем раунде поебдительницы матча сыграет против Эрики Андреевой (№111 WTA) или Ребекки Марино (№173 WTA).

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Источник Sport.ua
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