Элина Свитолина – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 января украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В первом раунде основы вторая сеяная украинка сразится с экс-первой ракеткой мира Каролин Возняцки из Дании (№256 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Гофф – Лю. Ориентировочное время начала поединка – 05:00 по Киеву.

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Это будет шестая встреча теннисисток, украинка проиграла всего одну игру.

В следующем раунде победительница поединка сыграет против Елены Габрыэлы Русе (№134 WTA) или Эммы Радукану (№301 WTA).

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