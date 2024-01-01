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  4. Элина Свитолина – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
01 января 2024, 17:48 |
975
0

Элина Свитолина – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Окленде

01 января 2024, 17:48 |
975
0
Элина Свитолина – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Каролин Возняцки

2 января украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В первом раунде основы вторая сеяная украинка сразится с экс-первой ракеткой мира Каролин Возняцки из Дании (№256 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Гофф – Лю. Ориентировочное время начала поединка – 05:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет шестая встреча теннисисток, украинка проиграла всего одну игру.

В следующем раунде победительница поединка сыграет против Елены Габрыэлы Русе (№134 WTA) или Эммы Радукану (№301 WTA).

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WTA Окленд смотреть онлайн Элина Свитолина Каролин Возняцки
Источник Sport.ua
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