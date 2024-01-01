Во вторник, 2 января, состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Валенсия» и «Вильярреал». Игра пройдет на стадионе «Месталья», который находится в Валенсии.

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Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

После 18 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу «летучие мыши» имеют в своем активе 23 очка и идут десятыми в Ла Лиге, а «Вильярреал» набрав 19 баллов занимает 13-ю строчку в турнирной таблице испанского чемпионата.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Валенсия – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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