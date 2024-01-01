Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Валенсия – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Валенсия
02.01.2024 22:30 - : -
Вильярреал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
01 января 2024, 16:39 |
46
0

Валенсия – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 января в 22:30 поединок 19-го тура испанской Ла Лиги

01 января 2024, 16:39 |
46
0
Валенсия – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Во вторник, 2 января, состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Валенсия» и «Вильярреал». Игра пройдет на стадионе «Месталья», который находится в Валенсии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

После 18 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу «летучие мыши» имеют в своем активе 23 очка и идут десятыми в Ла Лиге, а «Вильярреал» набрав 19 баллов занимает 13-ю строчку в турнирной таблице испанского чемпионата.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Валенсия – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Без Довбика. Определена сборная Ла Лиги по итогам декабря
В Испании назвали стартового вратаря Реал на следующий матч Ла Лиги
Реал Мадрид – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Валенсия - Вильярреал Валенсия Вильярреал Ла Лига смотреть онлайн чемпионат Испании по футболу Роман Яремчук
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обалденный трансфер Ярославского. Пейшото окончательно покинул Металлист
Футбол | 01 января 2024, 11:07 8
Обалденный трансфер Ярославского. Пейшото окончательно покинул Металлист
Обалденный трансфер Ярославского. Пейшото окончательно покинул Металлист

Бразильский форвард будет выступать в японской Джей-лиге

Молодежный ЧМ по хоккею. Чехия обыграла Швейцарию, финиш группы B
Хоккей | 31 декабря 2023, 20:27 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Чехия обыграла Швейцарию, финиш группы B
Молодежный ЧМ по хоккею. Чехия обыграла Швейцарию, финиш группы B

Последний матч группы

Проблема не в Зинченко. Арсенал неожиданно проиграл Фулхэму
Футбол | 31.12.2023, 17:56
Проблема не в Зинченко. Арсенал неожиданно проиграл Фулхэму
Проблема не в Зинченко. Арсенал неожиданно проиграл Фулхэму
К Де Дзерби? Брайтон заинтересован в покупке Судакова
Футбол | 01.01.2024, 13:14
К Де Дзерби? Брайтон заинтересован в покупке Судакова
К Де Дзерби? Брайтон заинтересован в покупке Судакова
Шахтер затянул с продажей Матвиенко. Почему это плохо для клуба?
Футбол | 01.01.2024, 13:05
Шахтер затянул с продажей Матвиенко. Почему это плохо для клуба?
Шахтер затянул с продажей Матвиенко. Почему это плохо для клуба?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фаны МЮ обвиняют тен Хага в «преступной» замене в игре с Ноттингем Форест
Фаны МЮ обвиняют тен Хага в «преступной» замене в игре с Ноттингем Форест
30.12.2023, 21:50 6
Футбол
Стало известно, сколько Челси готов предложить Жироне за Довбика
Стало известно, сколько Челси готов предложить Жироне за Довбика
01.01.2024, 13:43 16
Футбол
Двукратная чемпионка Уимблдона в новогоднюю ночь сообщила, что станет мамой
Двукратная чемпионка Уимблдона в новогоднюю ночь сообщила, что станет мамой
01.01.2024, 01:27 3
Теннис
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
01.01.2024, 11:25 79
Футбол
Стало известно, какую зарплату Ювентус готов платить Судакову
Стало известно, какую зарплату Ювентус готов платить Судакову
31.12.2023, 08:59 8
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
01.01.2024, 15:30
Хоккей
Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч с Фулхэмом. Известна причина
Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч с Фулхэмом. Известна причина
31.12.2023, 15:25 12
Футбол
Молодежный ЧМ. Швеция и Финляндия выдали яркий матч с камбеками и буллитами
Молодежный ЧМ. Швеция и Финляндия выдали яркий матч с камбеками и буллитами
31.12.2023, 18:30
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем