Англия01 января 2024, 15:59 | Обновлено 01 января 2024, 16:03
364
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Зинченко – №1 в списке самых популярных украинских спортсменов в инстаграме
В прошлом году он обошел Василия Ломаченко
01 января 2024, 15:59 | Обновлено 01 января 2024, 16:03
364
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Легионер «Арсенала» Александр Зинченко возглавляет список самых популярных украинских спортсменов в инстаграме, имея 2,6 млн подписчиков.
За последние полгода у Александра прибавилось около 200 тысяч подписчиков. В прошлом году он обошел Василия Ломаченко, который теряет популярность не только среди украинцев.
Также близки к 2 миллионам подписчиков Александр Усик и Михаил Мудрик.
Топ-10 самых популярных спортсменов Украины
- Александр Зинченко (футбол) – 2,6 млн
- Василий Ломаченко (бокс) – 2,2 млн
- Александр Усик (бокс) – 1,9 млн
- Михаил Мудрик (футбол) – 1,8 млн
- Элина Свитолина (теннис) – 1,4 млн
- Андрей Шевченко (футбол) – 1,2 млн
- Андрей Лунин (футбол) – 1,1 млн
- Владимир Кличко (бокс) – 953 тыс.
- Юлия Герасимова (волейбол) – 567 тыс.
- Алексей Торохтий (тяжелая атлетика) – 583 тыс.
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Комментарии 1
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Хто ці всі люди підписані на седана, лохмаченка і пудрика ? Невже в Україні стільки піде.....геїв ?
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