Зинченко – №1 в списке самых популярных украинских спортсменов в инстаграме

Легионер «Арсенала» Александр Зинченко возглавляет список самых популярных украинских спортсменов в инстаграме, имея 2,6 млн подписчиков.

За последние полгода у Александра прибавилось около 200 тысяч подписчиков. В прошлом году он обошел Василия Ломаченко, который теряет популярность не только среди украинцев.

Также близки к 2 миллионам подписчиков Александр Усик и Михаил Мудрик.

Топ-10 самых популярных спортсменов Украины