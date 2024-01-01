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  4. Зинченко – №1 в списке самых популярных украинских спортсменов в инстаграме
Англия
01 января 2024, 15:59 | Обновлено 01 января 2024, 16:03
364
1

Зинченко – №1 в списке самых популярных украинских спортсменов в инстаграме

В прошлом году он обошел Василия Ломаченко

01 января 2024, 15:59 | Обновлено 01 января 2024, 16:03
364
1
Зинченко – №1 в списке самых популярных украинских спортсменов в инстаграме
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Легионер «Арсенала» Александр Зинченко возглавляет список самых популярных украинских спортсменов в инстаграме, имея 2,6 млн подписчиков.

За последние полгода у Александра прибавилось около 200 тысяч подписчиков. В прошлом году он обошел Василия Ломаченко, который теряет популярность не только среди украинцев.

Также близки к 2 миллионам подписчиков Александр Усик и Михаил Мудрик.

Топ-10 самых популярных спортсменов Украины

  1. Александр Зинченко (футбол) – 2,6 млн
  2. Василий Ломаченко (бокс) – 2,2 млн
  3. Александр Усик (бокс) – 1,9 млн
  4. Михаил Мудрик (футбол) – 1,8 млн
  5. Элина Свитолина (теннис) – 1,4 млн
  6. Андрей Шевченко (футбол) – 1,2 млн
  7. Андрей Лунин (футбол) – 1,1 млн
  8. Владимир Кличко (бокс) – 953 тыс.
  9. Юлия Герасимова (волейбол) – 567 тыс.
  10. Алексей Торохтий (тяжелая атлетика) – 583 тыс.
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Источник NV.ua
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Комментарии 1
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Андрей Шевченко
Хто ці всі люди підписані на седана, лохмаченка і пудрика ? Невже в Україні стільки піде.....геїв ?
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