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  4. Герман ПЕНЬКОВ: «Дулуб начал приучать к своему видению игры»
Украина. Премьер лига
01 января 2024, 14:08 |
188
0

Герман ПЕНЬКОВ: «Дулуб начал приучать к своему видению игры»

Голкипер «ЛНЗ» – о первой части сезона

01 января 2024, 14:08 |
188
0
Герман ПЕНЬКОВ: «Дулуб начал приучать к своему видению игры»
ФК ЛНЗ. Герман Пеньков

Голкипер «ЛНЗ» Герман Пеньков подвел итоги первой части сезона для себя и своей команды:

«Если быть честным, то хотелось бы лучше. И могло быть лучше. Это если говорить о персональном выступлении. Относительно команды, у нас не совсем получился старт, много новых игроков, привыкали друг к другу и какие-то нюансы влияли на выступления. Потом понемногу сыгрались и результаты улучшились.

Привыкали постепенно. Олег Дулуб начал приучать нас к своему видению игры, а мы с ребятами сами понимали, что нужно стараться зарабатывать больше зачетных баллов. Это было начало чемпионата, нам понадобилось некоторое время, чтобы наладить взаимопонимание. Руководство решило сменить тренера, поэтому так совпали эти истории, что и мы были настроены бороться за высшие места, и как раз пришел новый тренерский штаб».

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Источник: клубы УПЛ интересуются экс-голкипером Шахтера из команды в Грузии
Герман Пеньков ЛНЗ Черкассы Олег Дулуб
Источник УПЛ-ТВ
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