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01 января 2024, 12:20 |
430
0

Воспитанник Динамо перешел в казахстанский Кызылжар

До этого Алексей Щебетун полтора года отыграл в Литве за «Шяуляй»

01 января 2024, 12:20 |
430
0
Воспитанник Динамо перешел в казахстанский Кызылжар
instagram.com/aleksey_shchebetun

Клуб казахстанской Премьер-лиги «Кызылжар» объявил о трансфере 26-летнего воспитанника академии «Динамо» Алексея Щебетуна.

В «Кызылжар» Щебетун перешел на правах свободного агента из литовского «Шяуляя», где выступал на протяжении последних полутора лет.

По данным Transfermarkt, контракт Щебетуна с «Кызылжаром» рассчитан до конца 2024 года.

Отметим, что с 2020 по 2022 годы Щебетун выступал за «Оболонь», но после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны уехал за рубеж и начал играть за «Шяуляй».

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Алексей Щебетун Кызылжар трансферы чемпионат Казахстана по футболу Динамо Киев
Источник Sport.ua
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