Другие новости01 января 2024, 12:20 |
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Воспитанник Динамо перешел в казахстанский Кызылжар
До этого Алексей Щебетун полтора года отыграл в Литве за «Шяуляй»
01 января 2024, 12:20 |
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Клуб казахстанской Премьер-лиги «Кызылжар» объявил о трансфере 26-летнего воспитанника академии «Динамо» Алексея Щебетуна.
В «Кызылжар» Щебетун перешел на правах свободного агента из литовского «Шяуляя», где выступал на протяжении последних полутора лет.
По данным Transfermarkt, контракт Щебетуна с «Кызылжаром» рассчитан до конца 2024 года.
Отметим, что с 2020 по 2022 годы Щебетун выступал за «Оболонь», но после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны уехал за рубеж и начал играть за «Шяуляй».
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