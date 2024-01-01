Воспитанник Динамо перешел в казахстанский Кызылжар

Клуб казахстанской Премьер-лиги «Кызылжар» объявил о трансфере 26-летнего воспитанника академии «Динамо» Алексея Щебетуна.

В «Кызылжар» Щебетун перешел на правах свободного агента из литовского «Шяуляя», где выступал на протяжении последних полутора лет.

По данным Transfermarkt, контракт Щебетуна с «Кызылжаром» рассчитан до конца 2024 года.

Отметим, что с 2020 по 2022 годы Щебетун выступал за «Оболонь», но после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны уехал за рубеж и начал играть за «Шяуляй».