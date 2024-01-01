Александр ФИЛИППОВ: «Не сказал бы, что Максимов изменил что-то кардинально»

Форвард «Днепра-1» Александр Филиппов оценил первую часть сезона, которую команда завершила на втором месте в УПЛ:

– Учитывая позицию в турнирной таблице, на которой мы ушли на перерыв, считаю, что это неплохой результат. Но всегда есть куда двигаться и к чему стремиться. Завершили первый круг на хорошей ноте. Хотя в двух заключительных турах проиграли «Ворскле» и сыграли вничью. Но до этого имели немалую серию побед. Главное сейчас хорошо подготовиться ко второму кругу.

– Что прежде всего изменил Юрий Максимов, ведь с его приходом у вас кардинально изменились результаты?

– Не сказал бы, что он изменил что-то кардинально. Он пришел, зная уровень игроков. Прежде всего важно было исправить психологию, ведь был не очень хороший старт сезона, тяжело входили в сезон и показывали посредственные результаты. Он попросил нас действовать немного агрессивнее и ближе к воротам соперника, больше накрывать и больше взаимодействовать. Сказал, что у нас есть класс, но нужно играть немного спокойнее, но не отказываться от того футбола, в который умеем играть. Думаю, после первой победы даже при не очень хорошей игре добавилось уверенности и следующие 8-10 игр мы показывали содержательный футбол и получали хороший результат.

– Как можно охарактеризовать футбол, в который ваша команда старается играть под руководством Юрия Максимова?

– Стараемся играть больше с мячом, ведь у нас довольно квалифицированные футболисты с высоким футбольным IQ и хорошей техникой. Должны больше прессинговать и создавать как можно больше моментов, чем минимизировать возможности для создания соперникам. То есть делаем ставку на контроль мяча и быстрые фланги и позиционные атаки.

– Какой элемент игры еще нужно улучшать?

– Нет какого-то одного. Думаю, все понемногу надо улучшать. И начало атаки, и контроль мяча, и завершающую стадию, и контрпрессинг, и возвращение мяча как можно быстрее. Будет время на зимних сборах улучшить все элементы.