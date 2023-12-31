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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Не нужно записывать, что Карпаты уже в УПЛ»
Украина. Первая лига
31 декабря 2023, 20:11 |
605
2

Мирон МАРКЕВИЧ: «Не нужно записывать, что Карпаты уже в УПЛ»

Команда лидирует в Первой лиге

31 декабря 2023, 20:11 |
605
2
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не нужно записывать, что Карпаты уже в УПЛ»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

«Карпаты» по итогам первой части сезона Первой лиги уверенно лидируют в Чемпионской группе, однако тренер Мирон Маркевич хочет, чтобы его игроки не расслаблялись.

«Да, есть преимущество, но смотреть на это не надо, не надо вообще обращать внимание. Следует двигаться только вперед и не смотреть в турнирную таблицу. Я это себе сказал, и футболистов предупредил. Главное – наш уровень игры и то, как мы выходим на поле, наша самоотдача. Это основное».

А в таблицу мы смотреть не будем. Я попросил бы журналистов не записывать нас уже в УПЛ, что мы уже там. Это не нужно, потому что футболистов нужно в тонусе держать», – сказал Маркевич.

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Карпаты Львов Мирон Маркевич Первая лига Украины Украинская Премьер-лига
Источник NV.ua
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contr
Ак.228 і ліга - два кацапських єблан а 😫😫😫
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+1
contr
Ак.228-тупий кацапський єблан☝️
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