Мирон МАРКЕВИЧ: «Не нужно записывать, что Карпаты уже в УПЛ»

«Карпаты» по итогам первой части сезона Первой лиги уверенно лидируют в Чемпионской группе, однако тренер Мирон Маркевич хочет, чтобы его игроки не расслаблялись.

«Да, есть преимущество, но смотреть на это не надо, не надо вообще обращать внимание. Следует двигаться только вперед и не смотреть в турнирную таблицу. Я это себе сказал, и футболистов предупредил. Главное – наш уровень игры и то, как мы выходим на поле, наша самоотдача. Это основное».

А в таблицу мы смотреть не будем. Я попросил бы журналистов не записывать нас уже в УПЛ, что мы уже там. Это не нужно, потому что футболистов нужно в тонусе держать», – сказал Маркевич.