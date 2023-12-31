Журналист: «Фейеноорд не должен был отпускать Пушича»

Комментатор и журналист Эмиль Шелвис назвал самую главную ошибку главного тренера нидерландского «Фейеноорда» Арне Слота в 2023 году.

«Давайте проясним: я по-прежнему считаю, что Слот – это феномен, который дал «Фейеноорду» кислород во всех отношениях. Юг Роттердама и весь Роттердам нуждались в этом. Он смог приблизить всех к эйфории после матча «Фейеноорд» – «Лацио», но не должен был отпускать Марино Пушича».

«В решающий момент, когда нужны были стратегические решения, «Фейеноорд» отпустил его [Пушича] в «Шахтер». Это сигнализирует о том, что, когда дело доходит до критической ситуации, важнее всего не коллектив, а то, как каждый может постоять за себя. Нужно давать выбор каждому, но не тогда, когда он нужен Фейеноорду», – заявил Шелвис.

Напомним, Марино Пушич 24 октября был назначен главным тренером «Шахтера».