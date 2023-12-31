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  4. Журналист: «Фейеноорд не должен был отпускать Пушича»
Украина. Премьер лига
31 декабря 2023, 19:55 |
1822
4

Журналист: «Фейеноорд не должен был отпускать Пушича»

В Нидерландах уверены, что роттердамский клуб допустил кадровую ошибку

31 декабря 2023, 19:55 |
1822
4
Журналист: «Фейеноорд не должен был отпускать Пушича»
shakhtar.com. Марино Пушич

Комментатор и журналист Эмиль Шелвис назвал самую главную ошибку главного тренера нидерландского «Фейеноорда» Арне Слота в 2023 году.

«Давайте проясним: я по-прежнему считаю, что Слот – это феномен, который дал «Фейеноорду» кислород во всех отношениях. Юг Роттердама и весь Роттердам нуждались в этом. Он смог приблизить всех к эйфории после матча «Фейеноорд» – «Лацио», но не должен был отпускать Марино Пушича».

«В решающий момент, когда нужны были стратегические решения, «Фейеноорд» отпустил его [Пушича] в «Шахтер». Это сигнализирует о том, что, когда дело доходит до критической ситуации, важнее всего не коллектив, а то, как каждый может постоять за себя. Нужно давать выбор каждому, но не тогда, когда он нужен Фейеноорду», – заявил Шелвис.

Напомним, Марино Пушич 24 октября был назначен главным тренером «Шахтера».

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Марино Пушич Шахтер Донецк Фейеноорд Арне Слот
Источник SoccerNews.nl
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Комментарии 4
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contr
Ак.228 і ліга- два кацапських єблана ☝️
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+4
Remark
Ну що не кажіть, а Пушич майже на кожному фото виглядає, як прилизаний хрон! 
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+3
contr
Ак.228- тупий кацапський єблан ☝️
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+2
u6464u
журналіст має рацію .
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0
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