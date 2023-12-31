Илья Марченко – Ришар Гаске. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 января украинский теннисист Илья Марченко (№220 АТР) начнет выступления на челленджере в Новой Каледонии.

В первом раунде украинец сыграет с экс-седьмой ракеткой мира Ришаром Гаске (№76 АТР). Встеча состоится 4-м запуском после матча Гастон – Шазаль. Ориентировочное время начала поединка – 09:00 по Киеву.

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Ранее теннисисты между собой не играли.

Во втором круге победитель сразится против Димитара Кузманова (Болгария) или Джовани Мпечи Перрикара (Франция).

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