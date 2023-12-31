Виталий Сачко – Теренс Атмане. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите финал квалификации на турнире в Гонконге
1 января украинский теннисист Виталий Сачко (№169 АТР) продолжит выступления на турнире АТР 250 в Гонконге.
В финале квалификации украинец сыграет против Теренса Атмана из Франции (№144 АТР). Встеча состоится вторым запуском после матча Даниэль – Хойнски. Ориентировочное время начала поединка – 07:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисисты между собой не играли.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игорь Кривенко поделился мнениями о лидере «Жироны»
Рафа проиграл встречу парного разряда в Брисбене