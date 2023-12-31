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  4. Виталий Сачко – Теренс Атмане. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
31 декабря 2023, 19:03 |
99
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Виталий Сачко – Теренс Атмане. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите финал квалификации на турнире в Гонконге

31 декабря 2023, 19:03 |
99
0
Виталий Сачко – Теренс Атмане. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

1 января украинский теннисист Виталий Сачко (№169 АТР) продолжит выступления на турнире АТР 250 в Гонконге.

В финале квалификации украинец сыграет против Теренса Атмана из Франции (№144 АТР). Встеча состоится вторым запуском после матча Даниэль – Хойнски. Ориентировочное время начала поединка – 07:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисисты между собой не играли.

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Источник Sport.ua
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