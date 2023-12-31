Виталий Сачко – Теренс Атмане. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 января украинский теннисист Виталий Сачко (№169 АТР) продолжит выступления на турнире АТР 250 в Гонконге.

В финале квалификации украинец сыграет против Теренса Атмана из Франции (№144 АТР). Встеча состоится вторым запуском после матча Даниэль – Хойнски. Ориентировочное время начала поединка – 07:30 по Киеву.

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Ранее теннисисты между собой не играли.

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