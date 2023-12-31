Далеко не лучший. Оценки Забарного за матч АПЛ против Тоттенхэма

Борнмут в матче чемпионата Англии проиграл Тоттенхэму, уступив впервые с 4 ноября. Украинский защитник Илья Забарный провел на поле весь матч.

Игрок получил средние оценки даже среди представителей обороны. WhoScored поставил Илье 6,3 балла, а Sofascore – 6,6. Защитник сделал три перехвата, выиграл 3 из 5 единоборств, 1 отбор, а точность передач составила 94%.

Забарный в нынешнем сезоне провел все матчи команды.