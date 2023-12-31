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  4. Далеко не лучший. Оценки Забарного за матч АПЛ против Тоттенхэма
Англия
31 декабря 2023, 19:05 |
531
0

Далеко не лучший. Оценки Забарного за матч АПЛ против Тоттенхэма

Средние показатели украинца

31 декабря 2023, 19:05 |
531
0
Далеко не лучший. Оценки Забарного за матч АПЛ против Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Борнмут в матче чемпионата Англии проиграл Тоттенхэму, уступив впервые с 4 ноября. Украинский защитник Илья Забарный провел на поле весь матч.

Игрок получил средние оценки даже среди представителей обороны. WhoScored поставил Илье 6,3 балла, а Sofascore – 6,6. Защитник сделал три перехвата, выиграл 3 из 5 единоборств, 1 отбор, а точность передач составила 94%.

Забарный в нынешнем сезоне провел все матчи команды.

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Тоттенхэм Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный
Источник Sport.ua
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