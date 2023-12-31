Криштиану РОНАЛДУ: «В 2024 году попробую снова стать лучшим бомбардиром»

Форвард «Аль-Насра» Криштиану в течение 2023 года забил 54 года за клуб и сборную Португалии, став лучшим бомбардиром, опередив Гарри Кейна и Килиана Мбаппе.

«Я очень доволен, это был для меня хороший год в составе «Аль-Насра» и сборной Португалии. Чувствую себя отлично, горжусь своими выступлениями».

«И в 2024 году попробую повторить это достижение, сделать это снова», — сказал Роналду.