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Саудовская Аравия
31 декабря 2023, 17:49 |
241
0

Криштиану РОНАЛДУ: «В 2024 году попробую снова стать лучшим бомбардиром»

Форвард забил 54 гола за год

31 декабря 2023, 17:49 |
241
0
Криштиану РОНАЛДУ: «В 2024 году попробую снова стать лучшим бомбардиром»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард «Аль-Насра» Криштиану в течение 2023 года забил 54 года за клуб и сборную Португалии, став лучшим бомбардиром, опередив Гарри Кейна и Килиана Мбаппе.

«Я очень доволен, это был для меня хороший год в составе «Аль-Насра» и сборной Португалии. Чувствую себя отлично, горжусь своими выступлениями».

«И в 2024 году попробую повторить это достижение, сделать это снова», — сказал Роналду.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд сборная Португалии по футболу
Источник Goal.com
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