Саудовская Аравия31 декабря 2023, 17:49 |
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Криштиану РОНАЛДУ: «В 2024 году попробую снова стать лучшим бомбардиром»
Форвард забил 54 гола за год
31 декабря 2023, 17:49 |
241
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Форвард «Аль-Насра» Криштиану в течение 2023 года забил 54 года за клуб и сборную Португалии, став лучшим бомбардиром, опередив Гарри Кейна и Килиана Мбаппе.
«Я очень доволен, это был для меня хороший год в составе «Аль-Насра» и сборной Португалии. Чувствую себя отлично, горжусь своими выступлениями».
«И в 2024 году попробую повторить это достижение, сделать это снова», — сказал Роналду.
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