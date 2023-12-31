Англия31 декабря 2023, 17:30 | Обновлено 31 декабря 2023, 18:17
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Тоттенхэм близок к подписанию защитника. Клуб договорился о контракте
Лондонцы подпишут Раду Дрэгушина
31 декабря 2023, 17:30 | Обновлено 31 декабря 2023, 18:17
648
2
«Тоттенхэм», который из-за травм основных защитников уже работает на трансферном рынке, намерен в первых числах января завершить переход защитника «Дженоа» Раду Дрэгушина.
С игроком уже согласовали контракт, а клубы продолжают переговоры. Грифоны хотят получить за румынского футболиста около 30 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 21-летний защитник провел 21 матч и забил 2 гола.
Ранее сообщалось, что одной из целей «Тоттенхэма» является украинский защитник Илья Забарный.
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не хуже Забарного в отборе, а в атакующих действиях дает команде побольше чем наш Забарный.