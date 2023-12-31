Тоттенхэм близок к подписанию защитника. Клуб договорился о контракте

«Тоттенхэм», который из-за травм основных защитников уже работает на трансферном рынке, намерен в первых числах января завершить переход защитника «Дженоа» Раду Дрэгушина.

С игроком уже согласовали контракт, а клубы продолжают переговоры. Грифоны хотят получить за румынского футболиста около 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний защитник провел 21 матч и забил 2 гола.

Ранее сообщалось, что одной из целей «Тоттенхэма» является украинский защитник Илья Забарный.